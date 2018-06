Tennis | Federer in finale ad Halle Al Queen' s attesa per Nole

Tennis - Atp Halle : Federer vola in semifinale : ROMA - Roger Federer ha centrato la sua 14esima semifinale su sedici partecipazioni al ' Gerry Weber Open ', torneo Atp 500 in corso sui campi in erba di Halle , in Germania. Il campione svizzero, ...

Tennis - ad Halle Federer batte Paire con fatica e vola ai quarti : Halle , GERMANIA, - Roger Federer si è qualificato, con fatica, per i quarti di finale del torneo di Halle , Germania, , uno degli appuntamenti che precedono Wimbledon. Il fuoriclasse svizzero, numero ...

Tennis - Murray ritorno in campo con sconfitta. Federer ok ad Halle : Sui campi in erba dove ha già trionfato nove volte, il n.1 del mondo ha superato in due set 6-3 6-4 lo sloveno Aljaz Bedene, n.72 Atp. Prossimio avversario dello svizzero sarà al secondo turno il ...

Tennis - Atp Halle : esordio vincente per Federer e Seppi : Al Gerry Weber Open , torneo Atp 250 in corso sui campi in erba di Halle in Germania, il numero uno del mondo e campione in carica, di casa su questi prati, dove ha già vinto in nove occasioni, ha ...

Tennis - fa caldo sull'erba : oggi Federer - Murray e Djokovic : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Un martedì caldissimo, sull'erba, con Wimbledon che si avvicina di gran carriera. oggi, fra Halle e il Queen's, i tornei maschili regalano mille spunti. Senza ...

Tennis - Federer caccia a Connors e al 100° urrà : a Wimbledon : Il verde dell'erba sostituisce il rosso della terra e Roger Federer torna protagonista cogliendo in un colpo solo altre due perle che arricchiscono una carriera sempre più leggendaria. Lo svizzero, ...

Tennis - classifiche : Federer si riprende lo scettro - Halep salda sul trono : Leggero passo indietro anche per Andreas Seppi , da 49° a 50°, e Matteo Berrettini , da 80° a 81°, , crolla invece Paolo Lorenzi che perde 19 posti ma resta ancora fra i primi 100 al mondo , ...

Tennis - Ranking ATP (18 giugno) : Roger Federer torna numero 1! Fabio Fognini è 15° : Roger Federer è tornato il numero 1 del mondo. È questa la novità principale della settimana del Ranking ATP. Lo svizzero ha trionfato per la prima volta sull’erba di Stoccarda, riprendendosi lo scettro mondiale dalle mani di Rafa Nadal, che seguendo tornerà in campo direttamente a Wimbledon. Prosegue, dunque, il duello tra i due, fatto di un equilibrio sottilissimo: i punti che li separano in classifica sono infatti 150 e già questa ...

Federer - batte Raonic e vince a Stoccarda/ Tennis - titolo Atp numero 98 : King Roger è già pronto per Wimbledon : Tennis, Federer batte Raonic e vince a Stoccarda: titolo Atp numero 98. King Roger è già pronto per Wimbledon. Le ultime notizie sul fuoriclasse svizzero(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:21:00 GMT)

