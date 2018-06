Svizzera | un referendum per fermare il finanziamento all' industria delle armi

Svizzera - bocciato il referendum sulla “moneta sovrana” : Svizzera, bocciato il referendum sulla “moneta sovrana” Svizzera, bocciato il referendum sulla “moneta sovrana” Continua a leggere L'articolo Svizzera, bocciato il referendum sulla “moneta sovrana” proviene da NewsGo.

Al referendum sulla 'moneta intera' in Svizzera ha stravinto il no : Aleksander Berentsen, professore di economia all'Università di Basilea, ha detto al Wall Street Journal che se il referendum passasse «trasformerebbe il paese in un laboratorio per teorie econmiche ...

ll referendum sulla 'moneta intera' in Svizzera : Aleksander Berentsen, professore di economia all'Università di Basilea, ha detto al Wall Street Journal che se il referendum passasse «trasformerebbe il paese in un laboratorio per teorie econmiche ...

Svizzera - bocciata al referendum la "moneta sovrana" : MILANO - Netta bocciatura in Svizzera per la ' Moneta sovrana ' che oggi passava il test del referendum. L'iniziativa popolare 'Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca ...

Svizzera boccia referendum conio sovrano : ANSA, - GINEVRA, 10 GIU - Si profila una netta bocciatura in Svizzera per l'iniziativa popolare denominata 'moneta sovrana' oggi in votazione. Secondo le prime stime dell'istituto Gfs di Berna, l'...

Svizzera - bocciato il referendum su "moneta sovrana" : Si sono concluse alle 12 le operazioni di voto in Svizzera per due referendum. Gli elettori si sono espressi sull'iniziativa popolare per la "Moneta sovrana" e sulla nuova Legge federale sul gioco d'azzardo. Le proiezioni diffuse da Gfs di Berna indicano un netto 'Sì' alla nuova legge sui giochi in denaro (72% di consensi) e un 'No' altrettanto chiaro (nella misura del 74%) al testo che chiede di precludere alle banche la ...

Svizzera boccia referendum conio sovrano : ANSA, - GINEVRA, 10 GIU - Si profila una netta bocciatura in Svizzera per l'iniziativa popolare denominata 'moneta sovrana' oggi in votazione. Secondo le prime stime dell'istituto Gfs di Berna, l'...

ll referendum sulla “moneta intera” in Svizzera : Il paese si esprime oggi su una proposta che potrebbe essere distruttiva per il suo sistema monetario e bancario, ma che probabilmente sarà bocciata The post ll referendum sulla “moneta intera” in Svizzera appeared first on Il Post.

Referendum Svizzera su rivoluzione moneta sovrana - ecco cosa cambierebbe : Domenica 10 giugno la Svizzera voterà sulla proposta di modifica al sistema monetario dopo l'iniziativa pubblica che ha richiesto un Referendum nazionale sull'introduzione della cosiddetta " Vollgeld",...