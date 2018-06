Surface Andromeda e HoloLens 2 saranno dotati dello Snapdragon 1000 di Qualcomm?

Il Surface Andromeda potrà telefonare? Spunta una nuova conferma : Il Surface Andromeda è stato più volte descritto dai rumor come un device 3-in-1 in grado di sostituire un PC, un tablet e uno smartphone senza limitazioni eccessive. In molti da sempre si chiedono se il futuro dispositivo mobile definitivo sarà in grado di telefonare anche perchè, se così non fosse, non potrà in alcun modo essere considerato un vero e proprio prodotto mobile. Dopo aver visto l’implementazione delle API telefoniche in ...

Surface Andromeda sarà un successo ovvero un flop? Valutiamolo attraverso recenti studi : Il Surface Andromeda, ossia il dispositivo mobile che dovrebbe consentire a Microsoft di rientrare nel settore della telefonia, appare sempre più sulla cresta dell’onda. Gli appassionati del Mondo di Redmond lo acclamano, ma anche gli storici detrattori restano a guardare ad occhi spalancati. E, in questo contesto, la domanda sorge spontanea: il Surface Andromeda sarà un successo, ovvero un flop? Riuscirà a guadagnare una considerevole fetta di ...

Svelata la roadmap di Surface : Andromeda nel 2018 - Surface Pro 6 nome in codice Carmel e tanto altro ancora! : Dopo aver svelato quella che potrebbe essere la data di commercializzazione di HoloLens 2, i colleghi di Thurrot.com riportano la roadmap ufficiale dell’intera famiglia Surface. Ormai Surface è uno dei settori più interessanti per la community di Microsoft con dispositivi innovativi, interessanti e in grado di alzare l’asticella dei TOP di gamma degli OEM. I Surface, infatti, sposano perfettamente la filosofia di Windows 10 e il suo ...

Intel afferma che la generazione del Surface Andromeda arriverà entro la fine dell’anno : Se da un lato Microsoft continua a tenere segreto il progetto Surface Andromeda, dall’altro sembra che Intel lo abbia appena svelato pubblicamente. Il Computex 2018 di Tapei, ormai concluso, si è rivelato molto interessante soprattutto per l’avvento di una nuova categoria di PC: quelli dotati di due display, sprovvisti di tastiera e basati fondamentalmente sul touch e sulla penna. Abbiamo visto, infatti, il Lenovo Yoga Book 2 e i ...

Surface Andromeda : Intel già ha realizzato un primo prototipo? : A quanto pare nei prossimi anni potremmo assistere alla nascita di una nuova categoria dei PC: quelli dotati di due display e dedicati a tutti coloro che utilizzano i device per prendere appunti con le penne touch. La testata PC World si è recata pochi giorni fa nella sede di Intel, a Santa Clara, dove ha fatto un tour abbastanza approfondito dei vari laboratori tecnici scoprendo un nuovo e interessante prototipo hardware denominato Tiger ...

Surface Andromeda si mostra in un interessante concept molto dettagliato : La community di Windows 10 Mobile e della famiglia Surface continua ad attendere l’annuncio ufficiale di quel che conosciamo oggi con il nome in codice di Surface Andromeda e, secondo le indiscrezioni, è solo questione di mesi. Nel frattempo, gli utenti immaginano come potrà essere il futuro dispositivo analizzandone anche i particolari ed è proprio per tale motivo che sono molti i designer che realizzano concept su questo prodotto ...

Miami Street : Microsoft pubblica il primo gioco dedicato al Surface Andromeda? : A quanto pare il Surface Andromeda, nonostante il suo target principale sarà probabilmente quello lavorativo e di produttività, non peccherà comunque nelle funzionalità tipicamente consumer come il gaming. Quest’oggi Microsoft Studios ha annunciato silenziosamente un nuovo gioco free-to-play basato sulle corse automobilistiche e sviluppato da Electric Square per Windows 10: Miami Street. Al momento sappiamo davvero poco a riguardo ma ci ...

Windows Core OS e Surface Andromeda ancora presenti nell’ultima build Insider : Continua inarrestabile lo sviluppo di Windows Core OS e, nonostante i dubbi scaturiti dopo il build 2018 che si è concluso con un nulla di fatto in materia, le tracce del nuovo software ricompaiono all’interno del codice dell’ultimo SDK Insider. WalkingCat, un famoso leaker sempre pronto ad aggiornarci sulle novità nascoste relative a Windows, Surface, Xbox, Azure e Office, ha comunicato ai suoi follower di aver trovato delle nuove ...

Windows Core OS : Microsoft ha svelato in parte il software di Surface Andromeda? : Windows Core OS, il nuovo Windows modulare trapelato nella nostra indiscrezione risalente ad ottobre, potrebbe essere stato svelato, almeno in parte, dalla stessa Microsoft. In quell’occasione avevamo affermato che sarebbe stato implementato su tre nuovi diversi dispositivi facenti parte della famiglia Surface: Andromeda, Polaris e Aruba. Uno di questi è stato annunciato proprio nelle ultime ore e, si, stiamo parlando del nuovo Surface Hub ...

Surface Andromeda : Microsoft svela la presenza di sensori [RUMOR] : Nonostante il Surface Andromeda non sia stato ancora presentato ufficialmente, è ormai evidente che avrà una struttura pieghevole con due display uniti da una cerniera e un’eventuale touchbar stile Macbook Pro. Abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi come Microsoft abbia risolto completamente alcuni dei più grandi problemi inevitabili su dispositivi dal doppio schermo. Nella fattispecie, con un nuovo brevetto depositato nel 2016 e reso ...

Surface Andromeda avrà la touch bar del Macbook Pro? : Un ulteriore brevetto relativo al Surface Andromeda, definito come il prossimo dispositivo mobile definitivo, è trapelato nelle scorse ore ed è stato diffuso dal leaker Walkingcat. Fino ad oggi abbiamo sempre immaginato il futuro prodotto di casa Microsoft dotato di due display uniti da una cerniera, tuttavia il brevetto in questione depositato dagli ingegneri di Redmond verso la fine del 2016 (nello specifico nel mese di novembre), fa pensare a ...

Surface Andromeda : Microsoft rivela perchè il suo predecessore fu cancellato : Un dipendente di Redmond si è espresso finalmente riguardo il Microsoft Courier, il famoso prototipo di tablet con doppio display che non ha, purtroppo, mai visto luce. Durante una conferenza minore del Build 2018 che, tra l’altro, non è stata nemmeno trasmessa in streaming, Jon Friedman, un designer che ha lavorato sul Microsoft Courier, ha parlato un po ‘di cosa fosse questo particolare dispositivo (considerato da molti il reale ...

Windows 10 : un nuovo Pocket PC scatena l’interesse degli utenti. Un buon segnale per Surface Andromeda? : Windows 10 richiama nuovo pubblico su Indiegogo, noto sito internazionale di finanziamento collettivo. Questa volta, però, l’interesse è intimamente connesso alla prospettiva di un nuovo Pocket PC. La notizia giunge direttamente da mspoweruser.com, ove si spiega nel dettaglio la nuova operazione di crowdfunding. Questo “mini PC” è accreditato con un processore Intel Atom X7-Z8750 (per intenderci, la versione aggiornata del processore su cui era ...

Vedremo il nuovo Surface Andromeda alla conferenza Build 2018? Probabilmente No : In molti si sono chiesti se, durante la conferenza Build di quest’anno che si terrà dal 7 al 9 maggio, Microsoft presenterà il nuovo Surface Andromeda o conosciuto più comunemente come Surface Phone. La riposta è, come avrete potuto leggere nel titolo, Probabilmente no. A riguardo ci sono due motivazioni: il Colosso di Redmond non ha mai presentato un hardware targato Surface a tali eventi annuali e l’annuncio di un prodotto così ...