Superbike Laguna Seca | pole di Davies su Ducati | Rea è 3°

DIRETTA SBK 2018 / Superbike info streaming video e tv Superpole : via alle qualifiche! Gp Usa Laguna Seca : DIRETTA Sbk 2018 : Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di Superpole e gara-1 del Gp Usa a Laguna Seca : cronaca e vincitore (oggi sabato 23 giugno)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:38:00 GMT)

Superbike Ducati - Melandri : «Possiamo essere molto veloci anche a Laguna Seca» : TORINO - La Ducati è tornata dalla trasferta di Brno con qualche certezza in più rispetto al disastro di Donington. In Repubblica Ceca è stato soprattutto Marco Melandri a mostrarsi competitivo, con ...

Superbike - GP Stati Uniti 2018 : tutti contro Jonathan Rea a Laguna Seca. Chaz Davies lancia il guanto di sfida : E’ tempo di ottavo round nel Mondiale 2018 di Superbike e la situazione è sempre più favorevole a Jonathan Rea. Il campione del mondo, in sella alla Kawasaki, si presenta, in quel di Laguna Seca ( Stati Uniti ), con 65 punti di vantaggio sulla Ducati di Chaz Davies e 74 sul centauro della Yamaha Michael van der Mark. Una graduatoria abbastanza delineata dopo l’appuntamento di Brno (Repubblica Ceca) e, quindi, sul mitico tracciato di ...

Superbike 2018 - a Laguna Seca possono vincere tutti! : Non vedo l'ora di scendere in pista anche perché la curva 1 è una delle più belle e spettacolari del mondo" " queste le sue parole. Quelle di sabato e domenica si preannunciano come due gare incerte, ...