Sul reddito di cittadinanza Tria ha frenato Di Maio

Il realismo di Tria : ?«Per il 2018 giochi quasi fatti». Freddo Sul reddito di cittadinanza? «Nè a favore nè contro» : I «giochi per quest’anno sono quasi fatti», gli interventi possibili sono quelli «che non hanno costi ma sono importantissimi per far decollare gli investimenti pubblici», e un peso...

Tria smonta i sogni di Di Maio Sul reddito di cittadinanza : “Ho detto entro il 2018” per il reddito di cittadinanza, e “spero di lavorare notte e giorno per questo obiettivo”. Si attendeva il rilancio del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio: in questi giorni, fra migranti in ammollo e censimenti, la scena era stata monopolizzata dalle sparate del suo

Di Maio : “M5s non arretra Sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per decreto dignità e abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...

Di Maio : “M5s non arretra Sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per decreto Dignità e abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...

Il Pd sfida il governo Conte : “Basta con le chiacchiere Sul reddito di cittadinanza - aumentiamo i fondi per il Rei” : Il Partito Democratico lancia una sfida al governo Conte e presenta un progetto di legge volto ad aumentare i fondi per il reddito di inclusione dagli attuali 3 miliardi a 6 miliardi totali: "Contro le chiacchiere del reddito di cittadinanza, possiamo aumentare i fondi per il reddito di inclusione. Dagli attuali tre miliardi, arrivando a sei miliardi, si possono raggiungere tutti i cinque milioni di persone che versano nella condizione di ...

Pensioni : discussione accesa Sul welfare - dalla 14ma al reddito di cittadinanza : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 16 giugno 2018 vedono al centro dei riflettori le misure di welfare erogate dall'Inps e quelle attualmente in previsione d'attuazione. Si parte dalla quattordicesima mensilita', che coinvolgera' all'incirca tre milioni e mezzo di persone a partire dall'inizio del prossimo mese di luglio. Per prore con la pensione di cittadinanza [VIDEO], per la quale nonostante il nome desta perplessita' il fatto che si ...

Pensioni : discussione accesa Sul welfare - dalla 14ma al reddito di cittadinanza : ... http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2018/06/15/Pensioni2-luglio-arriva-quattordicesima_5a76151e-0c6f-4668-a096-98a52d5ab408.html https://www.ilmattino.it/economia/inps_Pensioni_quattordicesima_...

Grillo rilancia Sul reddito di cittadinanza : "Tutti devono avere un reddito. Un reddito perché sei vivo, perché ti batte il cuore, poi sarai tu a cercarti un lavoro in base alle tue esigenze. E non è vero che chi ha un reddito non fa più niente, ...

Governo - Briatore : “Reddito cittadinanza? Follia. Al Sud già stanno Sul divano gratis - ora addirittura vogliono pagarli” : “Reddito di cittadinanza? Mi sembra una follia vera, perché così paghi la gente che sta sul divano. Al Sud sul divano già ci sono gratis, ora addirittura li paghi. Prenderanno il divano a due piazze”. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), Flavio Briatore commenta uno dei cavalli di battaglia del M5s. E aggiunge: “Investire nel Sud? No, non ci sono le condizioni, non ci sono le infrastrutture. Ci sono difficoltà enormi. La ...

Briatore : "Reddito di cittadinanza? Al Sud già stanno Sul divano" : Il reddito di cittadinanza è una follia ". Così Flavio Briatore , ai microfoni de 'La Zanzara' su Radio 24, commenta il principale cavallo di battaglia del M5S contenuto nel contratto di governo ...

Briatore - il Sud e il reddito di cittadinanza : 'Una follia - li paghiamo per stare Sul divano' /Ascolta : di Domenico Zurlo La diplomazia non è mai stata il suo forte: già un anno fa, di questi tempi - dopo lo stop al suo progetto di portare il Twiga nel Salento, a Otranto - Flavio Briatore aveva espresso ...

Flavio Briatore contro il reddito di cittadinanza : "Una follia - paghi la gente che sta Sul divano" : Flavio Briatore senza freni. L'ex manager di Formula Uno parla del nuovo esecutivo Lega-5 stelle ai microfoni de La Zanzara su Radio 24, e spiega tutti i punti del contratto di governo che non lo convincono. A partire da uno dei punti cardine, il reddito di cittadinanza:"Mi sembra una follia vera. Per me è una follia perché paghi la gente che sta sul divano. Sul divano ci sono già gratis, poi addirittura li paghi. ...

Briatore - il Sud e il reddito di cittadinanza : «Una follia - li paghiamo per stare Sul divano» Ascolta : La diplomazia non è mai stata il suo forte : già un anno fa, di questi tempi - dopo lo stop al suo progetto di portare il Twiga nel Salento, a Otranto - Flavio Briatore aveva espresso più o meno le ...

Briatore choc contro il Sud : "Vogliono reddito di cittadinanza? Li pagheremo per stare Sul divano" : Del resto Briatore non è nuovo nel declamare i suoi stereotipi sul Meridione, che sarebbe fatto di scansafatiche, secondo la sua visione del mondo. E si scaglia contro il Governo Briatore, ...