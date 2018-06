Sudafrica Inghilterra Streaming video e diretta tv | orario e risultato live rugby test

Rugby - Siya Kolisi primo capitano nero del Sudafrica : 9 giugno in campo contro Inghilterra : Siya Kolisi diventerà il primo capitano nero del Sudafrica in occasione del test-match contro l’Inghilterra nel mese di giugno. Lo ha annunciato l’allenatore Johan Rassie Erasmus lunedì. Il 26enne terza linea, capitano della squadra di Super Rugby Stormers e 28 presenze con gli Springbooks in carriera, sostituisce l’infortunato Warren Whiteley. Kolisi è il primo giocatore nero a ricoprire questo ruolo in 127 anni di storia di una delle squadre ...