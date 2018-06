Su imprese tasse per 101 mld l' anno

Sulle imprese 101 miliardi di tasse all'anno «Sforzo fiscale più oneroso d'Europa» : ... saremo in grado di fare squadra, giocando questa partita con la consapevolezza che chi rimarrà indietro avrà poche possibilità di stare al passo con le principali potenze economiche del mondo . ...

Fisco - Cgia Mestre : su nostre imprese 101 miliardi di tasse l'anno : Le imprese italiane versano al Fisco 101,1 miliardi di euro l'anno : un carico di imposte, tasse , tributi e contributi previdenziali "da far tremare i polsi". Tra i principali paesi europei, solo l'...

Palermo : Assci - esenzione da tasse comunali per imprese vittime usura : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Esentare dalle tasse comunali le imprese e i professionisti vittime di richieste estorsive e di usura, così come prevede la legge regionale 3/2012. È la proposta che l’Assci, Associazione per lo sviluppo e la salvaguardia del credito alle imprese, ha avanzato al Comune