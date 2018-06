Su Fb Io odio Rita Dalla Chiesa E la conduttrice smaschera tutti

Le verità nascoste / Anticipazioni 22 giugno 2018 : come vedere l'episodio in streaming e non solo : Le verità nascoste, Anticipazioni del 22 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Dopo essersi trattenuto a lungo, Fernando rivela a Lidia cos'è accaduto quella notte.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:50:00 GMT)

F1 - Verstappen si gode un meritato podio : “se continuiamo così - possiamo mettere in difficoltà Ferrari e Mercedes” : Max Verstappen ha analizzato il terzo posto ottenuto nel Gp del Canada, esprimendo la propria soddisfazione per essere tornato sul podio Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Photo4 / LaPresse Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica ...

“Ecco perché lo odio” : Fabrizio Corona e Barbara D’Urso - la verità sullo scontro : Tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso non corre buon sangue, come ormai avranno capito tutti gli utenti. Negli ultimi giorni le bordate tra i due si sono susseguite incessanti in rete, iniziate con le parole di fuoco dell’ex re dei paparazzi italiani nei confronti della regina dei palinsesti Mediaset. Uno scontro iniziato in quel di Verissimo, programma del quale Fabrizio era ospite, quando di fronte a un’incredula Silvia ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo : “Volevo il podio e lottare per la maglia rosa - quinto posto positivo ma… Froome ha meritato” : Domenico Pozzovivo ha concluso il Giro d’Italia 2018 al quinto posto in classifica generale. Il lucano è dunque il miglior italiano, fino a ieri era rimasto in corsa per il podio poi la crisi sul Colle delle Finestre gli ha impedito di puntare alla top 3 conclusiva. Il 35enne può comunque ritenersi soddisfatto per il risultato raggiunto anche se durante le tre settimane aveva pregustato un piazzamento conclusivo di ben altro prestigio come ...

MotoGp - Iannone svela : “salire sul podio sarebbe bellissimo. Futuro? La mia priorità è restare in Suzuki” : Quarto posto per Andrea Iannone nelle qualifiche del Gp di Le Mans, il pilota della Suzuki non nasconde di sognare l’ennesimo podio della sua stagione Un ottimo quarto posto, un risultato esaltante che permette ad Andrea Iannone di continuare questo suo momento positivo. Il pilota della Suzuki ha chiuso le qualifiche del Gp di Le Mans a 269 millesimi dalla pole position record del francese della Tech3 Johann Zarco, aprendo così la seconda ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini - che autorità! Vince la semifinale e ora si gioca il podio! : A Szeged (Ungheria), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità, continua a brillare l’azzurro Carlo Tacchini che vola finale nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 23enne piemontese, dopo aver chiuso ieri al secondo posto la sua batteria, è andato a dominare la seconda semifinale, Vincendo con il tempo di 3:49.502, oltre un secondo meglio dell’ungherese András Bodonyi (3:50.563). Tacchini ...

Hamilton in ritardo sul podio per consolare Bottas : Per molti è un egocentrico e uno stravagante – vedi le treccine con cui si è presentato a Baku – per noi è un ragazzo molto sensibile, oltre che un campione. Lewis Hamilton è arrivato in ritardo sul podio ma non perché si stesse facendo gli affari suoi, era andato a parlare con Valtteri Bottas, […] L'articolo Hamilton in ritardo sul podio per consolare Bottas sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Roma - Strootman : 'odio il fantacalcio - i ritardi e la parola leader. Aspetto Salah' : Non era facile, ma siamo a due ore da casa, in una delle più belle città del mondo, non in Russia o in un posto disagevole. Ora ha finito e abbiamo preso un cane. E poi le famiglie vengono a trovarci'...

L alienista - Dakota Fanning prima detective di New York 'Sarah merita di stare sul podio' - TV/Radio - Spettacoli : Dakota Fanning è una bellissima giovane donna, cresciuta di fronte al pubblico del cinema. Aveva 8 anni quando venne nominata, la più giovane in assoluto, ai premi Sag del sindacato attori come ...