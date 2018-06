ilfattoquotidiano

: Quanto ci manca Stefano Rodotà, maestro e militante. Il ricordo di Luigi Manconi - espressonline : Quanto ci manca Stefano Rodotà, maestro e militante. Il ricordo di Luigi Manconi - fattoquotidiano : Un anno fa, dopo la lunga battaglia vittoriosa per la Costituzione, ci lasciava Stefano Rodotà. Con quel che accade… - TutteLeNotizie : Stefano Rodotà, in ricordo del moralista militante -

(Di sabato 23 giugno 2018) “La tecnologia apre le porte, la politica le chiude”.amava cominciare con citazioni come questa i suoi discorsi sui temi della privacy, della sicurezza dei dati, dell’innovazione tecnologica. Ma non voleva dire che con la scusa dell’innovazione si potesse accettare qualsiasi cosa, anzi, considerava missione della politica trovare un equilibrio tra il progresso tecnologico e i bisogni delle persone attraverso gli strumenti del Diritto, quello con la D maiuscola. Un diritto che non considerava scolpito nella pietra ma oggetto di continua ridefinizione da parte dei soggetti sociali che lo vivono e lo incarnano.ci ha lasciati un anno fa, ma il suo insegnamento, che ha fecondato intere generazioni di giuristi, accademici, intellettuali e attivisti non si è perso con lui. Ineguagliato difensore dei diritti della persona, vicino da sempre ai movimenti sociali, ...