Stagione finita per Giulio Basili | tornerà in sella nel 2019

Salto con gli sci - Rigoni nuovo direttore tecnico : definita la squadra per la Stagione 2018/2019 : La composizione delle squadre per la stagione 2018/19. Federico Rigoni nuovo direttore tecnico, confermati Kruczek e Zwitter Con delibera del Presidente n° 13 dell’11 giugno 2018 è stata varata la composizione delle Nazionali maschili e femminili di Salto con gli sci per la stagione agonistica 2018/2019. Numerose le novità, a cominciare dal nuovo direttore tecnico che sarà Federico Rigoni, classe 1973, veneto, proveniente da una famiglia ...

Un problema al cuore ferma Diego Flaccadori : Stagione finita : All'esterno classe 1996 è stata riscontrata una formazione benigna al lembo anteriore mitralico che lo costringerà a subire un intervento chirurgico

Basket - Stagione finita per Flaccadori : problema al cuore - verrà operato : Flaccadori verrà operato per un problema cardiaco che lo costringerà a restare ai box per diverse settimane, niente finale contro l’Olimpia Diego Flaccadori non rientrerà per le restanti gare della finale playoff del campionato di Serie A di Basket. Inizialmente la guardia di Trento è rimasta fuori dal campo per un problema ai flessori della coscia sinistra, adesso però, è stato riscontrato un lieve problema cardiaco al giovane cestista, ...

Snowboard - definita la composizione delle squadre per la prossima Stagione : Pisoni resta direttore sportivo : La composizione delle squadre di Snowboard per la stagione 2018/19, Pisoni confermato nel ruolo di direttore sportivo Con delibera del Presidente n°11 dell’1 giugno 2018 è stata varata la composizione delle nazionali maschili e femminili di Snowboard per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici deliberati: TECNICI Pisoni Cesare direttore sportivo Erlacher Meinhard Allenatore responsabile parallelo ...

Ciclismo - Stagione finita per Lawrence Naesen : il corridore della Lotto Soudal fermato dalla mononucleosi : Lawrence Naesen potrebbe aver concluso anzitempo la sua prima stagione da pro’, il corridore della Lotto Soudal fermato dalla mononucleosi Non è stata molto fortunata la prima stagione tra i pro’ per Lawrence Naesen, corridore approdato quest’anno alla Lotto Soudal. Il fratello del campione nazionale Oliver Naesen ha contratto la mononucleosi, malattia che lo costringerà ad un lungo periodo di riposo. Una notizia non proprio ...

Lazio - Stagione finita per Luis Alberto. Parolo e Immobile in campo contro l'Inter : ROMA - Immobile e Parolo ok per l'Inter, Luis Alberto stagione finita. È questo che emerge dal comunicato medico , tra i più attesi della stagione per la Lazio, del dottore biancoceleste Fabio Rodia. ...

Finita la Stagione dell'influenza - quasi nove milioni gli italiani colpiti : quasi 8,7 milioni di italiani colpiti e 160 morti: è questo il bilancio finale della stagione influenzale 2017-2018 ormai volta al termine, la più intensa degli ultimi 15 anni. Si è conclusa infatti, anche per quest'anno, la sorveglianza Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che raccoglie i dati inviati dai medici sentinella. Nella stagione precedente, 2016-17, i casi totali furono 5,4 mln con 53 morti, ed ...

Influenza - Stagione finita : 8 - 7 milioni i colpiti e 160 morti : Quasi 8,7 milioni di italiani colpiti e 160 morti: è questo il bilancio finale della stagione Influenzale 2017-2018 ormai volta al termine, la più intensa degli ultimi 15 anni. Si è conclusa infatti, anche per quest’anno, la sorveglianza Influnet dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che raccoglie i dati inviati dai medici sentinella. Nella stagione precedente, 2016-17, i casi totali furono 5,4 mln con 53 morti, ed i casi gravi ...

Lazio - ansia Luis Alberto : Stagione finita per lo spagnolo? : Come riporta il Corriere dello Sport, se il 'Mago' dovesse aver subito una lesione di primo grado potrebbe dire addio al finale di stagione : i tempi di recupero sono infatti di 15-20 giorni, e ...

Atalanta : Stagione finita per Petagna : “Petagna si è fermato e non c’è, farà l’operazione il prima possibile. Anche Spinazzola e Rizzo hanno finito il campionato”. Alla vigilia della trasferta con la Lazio, Gian Piero Gasperini si trova davanti ad assenze obbligate dal responso dell’infermeria (rispettivamente ernia addominale, distorsione al ginocchio destro e retto femorale destro), ma esiste un altro dilemma: “Sono preoccupato per ...

Atalanta - per Petagna Stagione finita : ANSA, - BERGAMO, 5 MAG - "Petagna si è fermato e non c'è, farà l'operazione il prima possibile. Anche Spinazzola e Rizzo hanno finito il campionato". Alla vigilia della trasferta con la Lazio, Gian ...

Atalanta : Stagione finita per Petaglia : “Petagna si è fermato e non c’è, farà l’operazione il prima possibile. Anche Spinazzola e Rizzo hanno finito il campionato”. Alla vigilia della trasferta con la Lazio, Gian Piero Gasperini si trova davanti ad assenze obbligate dal responso dell’infermeria (rispettivamente ernia addominale, distorsione al ginocchio destro e retto femorale destro), ma esiste un altro dilemma: “Sono preoccupato per ...

Atalanta - per Petagna Stagione finita : ANSA, - BERGAMO, 5 MAG - "Petagna si è fermato e non c'è, farà l'operazione il prima possibile. Anche Spinazzola e Rizzo hanno finito il campionato". Alla vigilia della trasferta con la Lazio, Gian ...

INFORTUNIO HÖWEDES / Altro stop per il tedesco della Juventus : Stagione finita? : INFORTUNIO HÖWEDES, Altro stop per il tedesco della Juventus: il centrale di proprietà dello Schalke 04 si ferma per un problema agli adduttori, stagione finita per lui e riscatto in bilico.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:42:00 GMT)