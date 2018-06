Spiegel | per Merkel è il tempo della fine

Der Spiegel - l'ultima vergognosa copertina contro gli italiani : come ci vogliono vedere ammazzati : Uno spaghetto come un cappio e sotto il titolo 'Ciao Amore': questa la prima pagina del settimanale progressista tedesco Der Spiegel in edicola domani. 'L'Italia si distrugge da sola e si trascina ...

Angela Merkel aspetta un Governo stabile e non commenta Der Spiegel. "Rispetto per l'Italia - ma la stampa è libera" : All'indomani del no di Sergio Mattarella alla nomina di Paolo Savona come ministro dell'Economia, e all'evidente 'fallimento' del Governo giallo-verde, Berlino risponde sul futuro del Paese e dell'Eurozona. "l'Italia è un partner importante per la Germania" e il "rispetto per le istituzioni democratiche del Paese" richiede che si attenda quale Governo verrà insediato. Sono parole di Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel, che ...