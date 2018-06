Speaker bluetooth per iPhone | quale comprare

Lo Speaker bluetooth a forma di ruota di Formula 1 : Se al posto del divano in salotto avete dei sedili racing presi a prestito da una Lambo e il vostro cuore batte a ritmo di un V8, è arrivato lo speaker bluetooth che fa per voi. Pirelli P Zero sound by Ixoost è un piccolo gioiello di design e tecnologia nato in occasione del Grand Prix De France 2018 (domenica 24 giugno) e ricavato dal modello in scala del pneumatico per la Formula 1, normalmente destinato ai test nella galleria del vento. Per ...