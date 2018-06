Spazio | voli suborbitali | biglietti in vendita per New Shepard

meteoweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018) Il 2019 sarà un anno decisivo per Blue Origin. La compagnia del numero uno di Amazon, Jeff Bezos, ha dichiarato che, a partire dal prossimo anno, inizierà a commercializzare i. Finora, spiega Global Science, il razzo Newha portato nellosuborbitale la capsula per equipaggio vuota. La compagnia continuerà a testare il razzo fino a che non raggiungerà tutti i requisiti necessari per poter finalmente trasportare i turisti nello. Al momento, il prossimo volo sembra essere previsto per questa estate. La compagnia, secondo quanto riportato da Space News, avrebbe predisposto un calendario per idel prossimo anno senza però rivelare il prezzo dei. Un approccio in netto contrasto con quello del suo ‘rivale’ Virgin Galactic che, invece, ha iniziato a vendere i primioltre dieci anni fa, anche se il suo veicolo – SpaceShipTwo – era ...