Spari vicino a comizio per i ballottaggi | paura nel Napoletano

Paura per Spari vicino piazza comizio : ANSA, - NAPOLI, 23 GIU - Paura ieri sera a Qualiano, in provincia di Napoli, dove a circa duecento metri da piazza Rosselli, dove era in corso un comizio elettorale, sono stati esplosi colpi d'arma da ...

Usa, spari vicino a traguardo maratona di San Diego: un arresto

“Abbiamo sentito gli Spari - poi…”. Choc vicino Torino. Nel pieno pomeriggio quattro colpi di pistola sono stati esplosi in un parcheggio. I carabinieri sono intervenuti subito - ma era troppo tardi. Cosa è successo : Ancora follia, ancora sangue. Il tutto è avvenuto a Rivoli, poco dopo le 17, in un parcheggio di via Alpignano, vicino a corso Susa. Due persone, un signore e una signora (lui era rimasto vedono nel luglio del 2017 e lei era divorziata da una ventina di anni), che si erano sposati a novembre e separati due mesi più tardi, si sono incontrati per chiarire delle questioni. Enzio Giorio, un pensionato 75enne ha ammazzato la moglie Maria ...