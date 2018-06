Spari durante comizio per i ballottaggi | un testimone | Un miracolo non ci siano

Napoli - Spari durante un comizio elettorale del centro destra/ Ferrillo : “Come in un film di Camorra" : Napoli, spari durante un comizio elettorale del centro destra. Angelo Ferrillo: “Come in un film di Camorra". Il tutto è avvenuto in pubblico, davanti a molte persone, nella giornata di ieri(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:08:00 GMT)

Spari durante il comizio elettorale a Qualiano : Una intimidazione camorristica a tutti gli effetti. Spari a Qualiano durante il comizio di uno dei candidati sindaco, De Leonardis. Solo per un caso non è finito in tragedia. Piazza Rosselli...

Eminem criticato per aver usato degli effetti troppo simili al rumore degli Spari durante il live al Bonnaroo Festival : Ecco il video di cosa è successo The post Eminem criticato per aver usato degli effetti troppo simili al rumore degli spari durante il live al Bonnaroo Festival appeared first on News Mtv Italia.

Grosseto - bimbo Sparito nel bosco durante la gita/ Ultime notizie Maremma : ricerche a tappeto per l’11enne : Grosseto, bambino sparito nel bosco durante la gita scolastica: Ultime notizie e ricerche a tappeto per le campagne della Maremma, anche con un elicottero(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:04:00 GMT)

Spari durante una festa in strada : nuova 'stesa' a San Giovanni : Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri notte nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, mentre era in corso una festa in strada. Ad entrare in azione, secondo quanto riferito da alcuni ...