Spagna | trovata morta politica tedesca scomparsa; segni di violenze

Giovane leader della Spd tedesca trovata morta in Spagna. sarebbe stata stuprata : arrestato un camionista : ... ha espresso le condoglianze alla presidente dell'Spd, Andrea Nahles: 'Questo crimine 'mette in evidenza, una volta ancora, la condizione di minaccia in cui versano milioni di donne in tutto il mondo ...