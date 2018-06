SOS capelli post weekend al mare

vanityfair

(Di sabato 23 giugno 2018) Più protezioni, meno colorazioni selvagge: è questo il segreto di un capello sano in estate, sia quando si resta in città per ie si sentono (tanto) le alte temperature e l’aria più umida, sia si va ale si ritorna con chiome ispide e disidratare. Sono poceh, infatti, le regole che garantiscono una fibra forte, luminosa e ben nutrita dalle radici alle punte. Solo con le accortezze giuste, infatti, si può arrivare in ufficio, il lunedì mattina, perfettamente in ordine e sventare il pericolo dell’antiestetico «effetto paglia», ovvero il benservito che ici danno dopo essere stati esi a raggi solari, vento, salsedine e cloro. Insieme a un pull di esperti abbiamo stilato dieci regole d’oro per avere deida favola prima, durante e dopo le vacanze. LEGGI ANCHEStrandlights, il nuovo trend per il balayage estivo LEGGI ANCHECome ridare luce ai ...