Sophie Losche | 28enne tedesca trovata morta in Spagna | “Uccisa mentre faceva autostop”

(Di sabato 23 giugno 2018)è stata uccisa dopo aver chiesto un passaggio a un camionista a Leipzig, in Germania, per raggiungere i suoi amici nella zona di Norimberga. Dopo otto giorni di ricerche il cadavere dellaè stato trovato senza vita vicino ad Alava, nei Paesi baschi spagnoli: sul corpo c’erano segni di violenze e bruciature. La Guardia civil ha arrestato in Andalusia un camionista di 41 anni di origine marocchina, eseguendo il mandato di arresto europeo della polizia. Come ricostruito dal Corriere della Sera, la prova che ha incastrato l’uomo sarebbe stata fornita dalla stessa ragazza che prima di partire, dopo aver ottenuto il passaggio ha inviato un sms con la targa del camion su cui viaggiava. In queste ore la famiglia, per evitare polemiche, ha diramato una nota: “Vorremmo far presente”, si legge, “che la nazionalità di un aggressore ...