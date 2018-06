“Sono svenuta” Il racconto di Caolyn Smith La giudice di ‘Ballando con le stelle’ | da

caffeinamagazine

(Di sabato 23 giugno 2018) È un esempio di forza Carolyn, ballerina e presidentessa di giuria a Ballando con le stelle. La donna sta documentando via Instagram la sua battaglia contro il cancro, una lotta che ha già vinto la prima volta e dalla quale conta di uscire nuovamente vincitrice. Gli ultimi giorni, però, non sarebbero stati facili per lei. Il fatto di essersi chiesta troppo le ha presentato il conto, costringendola al riposo forzato per qualche tempo, questo non le ha impedito, però, di restare indifferente di fronte alla vicenda Brigliadori-Toffa. Nei giorni scorsi, la Rai ha fatto sapere, infatti, di aver escluso Eleonora Brigliadori dalla partecipazione all’adventure game ‘Pechino Express’. L’azienda reputa che le dichiarazioni controverse dell’ex attrice contro la chemioterapia e le cure tradizionali e le parole indelicate rivolte a Nadia Toffa, quando ha ...