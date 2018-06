Sollevamento pesi | Giochi del Mediterraneo 2018 | Michael Di Giusto è di bronzo nello

oasport

(Di sabato 23 giugno 2018)Diha conquistato la prima medaglia italiana nelaideldi Tarragona, vincendo la medaglia dislancio nella categoria di peso -62kg, dietro solo agli inarrivabili Ahmed Saad (Egitto) e Erol Bilgin (Turchia), i quali si sono sfidati su livelli troppo alti affinchè si inserissero anche gli italiani nella lotta per la medaglia d’oro. Di, per salire sul podio, ha dovuto fare meglio di Mirco Scarantino e dello spagnolo Josuè Garcia Brachi, grazie al secondo tentativo in cui ha sollevato 143 kg superando così le prestazioni dei suoi rivali. Scarantino ha sollevato 141 kg alla seconda prova ma ha fallito l’ultima chance per salire sul podio non riuscendo ad alzare con successo 146 kg. L’egiziano Saad ha vinto l’oro con 157 kg mentre al turco Bilgin non sono bastati 156 kg per sconfiggere il ...