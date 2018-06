Sollevamento pesi | Giochi del Mediterraneo 2018 | Alessandra Pagliaro vince il bronzo

oasport

: RT @ItalOlympics: Non è solo nuoto a #Tarragona2018! Seconda medaglia del giorno nel sollevamento pesi grazie ad una splendida Alessandra P… - Duck170 : RT @ItalOlympics: Non è solo nuoto a #Tarragona2018! Seconda medaglia del giorno nel sollevamento pesi grazie ad una splendida Alessandra P… - ItalOlympics : Non è solo nuoto a #Tarragona2018! Seconda medaglia del giorno nel sollevamento pesi grazie ad una splendida Alessa… - flamminiog : RT @OA_Sport: #Tarragona2018 Michael Di Giusto conquista la medaglia di bronzo nello slancio della categoria -62kg, Mirco Scarantino chiude… -

(Di sabato 23 giugno 2018)ha conquistato la medaglia dinello strappo della categoria -48kg femminile nella prima giornata riservata alle finali delaideldi Tarragona. L’azzurra si è guadagnata la medaglia in una gara in cui la vincitrice turca Saziye Edogan e la francese Anais Michel (argento) hanno dimostrato di avere un buon margine di vantaggio sulle altre concorrenti in gara, mentre la lotta per ilè stata molto serrata.è riuscita a prevalere sull’egiziana Ahmed e sulla turca Karakol dopo aver fallito il primodi 70kg, per poi scavalcare le sue avversarie per il podio con il secondo tentativo (da 72kg) andato a buon fine. Edogan ha vinto l’oro con 78kg mentre la francese Michel si è guadagnata l’argento con 75kg, alle spalle di(72kg) si sono piazzate Ahmed (71kg) e Karakol ...