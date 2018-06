Social | Facebook arruola task force per scovare le vulnerabilità in anticipo

Presto Facebook darà la possibilità di monitorare il tempo trascorso sul Social : Anche Facebook sta lavorando su una funzione di monitoraggio del tempo trascorso sul social. Non è una sensazione né un'indiscrezione, ma un dato di fatto L'articolo Presto Facebook darà la possibilità di monitorare il tempo trascorso sul social proviene da TuttoAndroid.

Facebook : molti adolescenti stanno abbandonando il Social network : Per dirla in parole povere, il 2018 è stato un anno difficile per Facebook, e sembra che la famosa piattaforma di social media non sia ancora fuori dai guai. Un nuovo studio del Pew Research Center, pubblicato il 31 maggio, mostra che, sempre più spesso, i ragazzi di eta' compresa tra i 13 ed i 17 anni scelgono piattaforme come YouTube, Instagram e Snapchat. Incentrato sulle abitudini dei social media degli adolescenti negli Stati Uniti, lo ...

“Il cancro di Nadia Toffa?”. Orrore Social della vip contro la Iena. Un commento su Facebook che ha indignato l’Italia intera. Schifo totale : Nadia Toffa sta lottando contro il cancro. Ma, a quanto pare, non solo. Non è infatti la prima volta che la Iena riceve attacchi via web. Prima c’era chi le diceva che stava rendendo tutto così mediatico per farsi pubblicità, e ora l’altra accusa, davvero pazzesca e imbecille, arriva da un’altra vip, per così dire… Un commento, pubblicato su Facebook, che per qualche ora era sfuggito e che hanno invece colto i ...

Scandalo privacy e fake news - il crollo dei Social : «I giovani non si fidano più di Facebook» : Un'indagine annuale, giunta alla settima edizione, condotta su un campione di oltre 74mila consumatori di notizie online di 37 paesi nel mondo, tra cui l'Italia. La protesta contro il Governo: 'Il 1°...

'Dalla Negra' - per Facebook il cognome è razzista : bloccata la campagna Social del candidato Fi : Il suo cognome cozza con le linee guida anti-razzismo e così Michele Dalla Negra , consigliere e candidato di Forza Italia al Comune di Vicenza , si ritrova 'bannato' da Facebook . Dalla Negra, ...

Giorgia Meloni - identificato autore minacce di morte su Facebook/ Rabbia e ironia sui Social dopo la scoperta : Giorgia Meloni minacciata di morte su Facebook, la leader di Fratelli d'Italia: "Mi devo preoccupare?". Ignazio La Russa: "Profilo di matrice islamica"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:02:00 GMT)

Facebook lavora ai tg sul Social. E le mille facce della tv digitale : Una delle ultime notizie è quella che riguarda Facebook, che starebbe collaborando con diversi network televisivi per produrre notiziari originali, tg da diffondere su Facebook Watch. Si tratta del suo hub televisivo, la piattaforma video disponibile per gli utenti statunitensi partita la scorsa estate (ne avevamo parlato qui). Da Cnn a Fox News passando per Abc, Univision, Mic e Advance Local. Alcuni esempi dei programmi in arrivo: Abc News On ...

Gli adolescenti snobbano Facebook - non è più il re dei Social : Nel futuro di Instagram potrebbero esserci video della lunghezza di un’ora. A rivelarlo è il Wall Street Journal, al quale una fonte anonima avrebbe riferito che il social network più popolare tra i giovani ha intenzione di implementare la possibilità di offrire contenuti ben più lunghi del canonico minuto, ampliando così l’esperienza utente sulla piattaforma. I teenager "abbandonano" ...

Facebook dopo Cambridge Analytica - tutte le accuse al Social network - : dopo il datagate che ha travolto la società di Marck Zuckerberg si sono moltiplicate le rivelazioni sulla gestione di dati e privacy da parte del colosso di Menlo Park: dal coinvolgimento nel ...

“Che gaffe!”. Giuseppe Conte - primo scivolone Social : il dettaglio che lo ‘incastra’. Il premier posta una foto su Facebook e subito dopo scoppia la polemica in rete : Per il nuovo presidente del consiglio Giuseppe Conte non sono giorni facili, questi. Prima le polemiche, poi l’incarico ottenuto da Mattarella e poi, finalmente, il giuramento e il voto di fiducia. Al giorno d’oggi, ad accompagnare tutti questi importanti momenti, oltre alla stampa, ci sono anche i social. Lui ha aperto il suo profilo Facebook istituzionale proprio appena ricevuto l’incarico. E così, puntuale, ecco la ...

Facebook non è il Social più amato : ecco i preferiti dai giovani : Facebook non è più il social network più usato dagli adolescenti americani, visto che in soli tre anni anni ha perso oltre il 20% degli utenti in quella fascia di età: solo il 51% dei teenager usa Facebook, rivela una analisi del Pew Research Center. Al contrario l’85% condivide video con YouTube, il 72% usa Instagram e il 69% Snapchat, facendo riferimento all’età compresa tra i 13 e i 17 anni. Inoltre il numero di adolescenti che ...