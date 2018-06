' Slime' può essere cancerogeno | il ministero della Salute ordina il ritiro del

Blastingnews

(Di sabato 23 giugno 2018) IlVIDEO hato ildal commercio e il divieto di vendita, per una durata illimitata, di un gioco per bambini. Si tratta di un particolare tipo di '', una gelatina appiccicosa maleodorante che viene proposta come oggetto da manipolazione e persino gioco da tavolo. Nel caso specifico, il prodotto bloccato alla frontiera dall'Agenzia delle dogane, si presenta in tre differenti versioni conosciute con i nomi di 'Barrel-o-every noise putty', tutte a marca Every S.r.l. e realizzate in Cina. Il provvedimento è scattato dopo che una perizia ha verificato non solo la tossicita'sostanza, ma il rischio che essa possacancerogena. Ne da' notizia un comunicato pubblicato sul sito del dicastero. Prodotto a 'rischio chimico-' Con i suoi colori sgargianti, le tinte fosforescenti quanto i contenitori, il pongo gelatinoso ...