Sicilia | tre città al ballottaggio | occhi puntati su Messina Ragusa e Siracusa 2

Sicilia : tre città al ballottaggio - occhi puntati su Messina Ragusa e Siracusa : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – Sono tre i capoluoghi di provincia Siciliani, che domani, domenica 24 giugno, andranno al ballottaggio. occhi puntati su Messina, Ragusa e Siracusa dove nessun candidato è riuscito a superare al primo turno la soglia del 40% necessaria per l’elezione. Nella città dello Stretto, che nella sfida a sette del primo turno ha bocciato il sindaco uscente Renato Accorinti con solo il 14,21% dei voti, la partita ...

Costruzioni : allarme Confartigianato Sicilia - oltre 70mila occupati in meno in 9 anni (3) : (AdnKronos) - Le pmi sotto 50 addetti rappresentano il 99,8% delle imprese delle Costruzioni dell'Isola e occupano il 91,5% degli addetti nel settore. Le imprese con dipendenti rappresentano il 60,4% di quelle attive nelle Costruzioni.Su tutto il territorio l'artigianato conta 33.148 addetti, il 48,

Costruzioni : allarme Confartigianato Sicilia - oltre 70mila occupati in meno in 9 anni (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda le imprese, al primo trimestre 2018 si contano 49.082 imprese del settore delle Costruzioni di cui il 42,6%, pari a 20.905 unita`, appartengono al comparto artigiano. Rispetto al primo trimestre 2009 le imprese delle Costruzioni sono 5.164 in meno; nell’artigianato

Costruzioni : allarme Confartigianato Sicilia - oltre 70mila occupati in meno in 9 anni : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - Diminuiscono le imprese, calano gli occupati, sono sempre meno i prestiti che vengono concessi e gli investimenti sono in costante calo dal 2012 con una perdita di 1,5 miliardi di euro. A fotografare il settore delle Costruzioni nell'isola è l’osservatorio economico di

Sicilia : sequestrati oltre 2 mila kg di pesce : Il blitz dopo alcuni casi di intossicazione. Sequestrato a Catania anche un deposito all'ingrosso di prodotti ittici totalmente abusivo dove erano accantonati 14 quintali di tonno rosso - Sono bastati ...

Maltempo : allagamenti e guasti in Sicilia - stop a treni su due linee : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Circolazione ferroviaria sospesa fra Marianopoli e Canicattì (linea Lercara Diramazione - Caltanissetta Xirbi – Canicattì) e fra Caltanissetta Xirbi e Enna (linea Caltanissetta Xirbi – Bicocca). Lo stop ai treni dalle 13.05 è stato causato da allagamenti e guasti ai si

Maltempo al Sud - è un’altra giornata estrema : primi forti temporali nella Sicilia orientale - tuoni come bombe sulla costa jonica [LIVE] : 1/9 ...

Palermo : oltre 50 furti di rame in tutta la Sicilia - dieci misure cautelari : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Avevano 'brevettato' una canna da pesca con una tronchesina sull’estremità, opportunamente costruita per raggiungere i cavi dell’alta tensione, tranciarli e rubare così il rame. Sono dieci i componenti del sodalizio criminale che sarebbero responsabili di una cinquanti

Maltempo in Calabria e Sicilia : violento temporale nello Stretto - allagamenti a Reggio e Messina [GALLERY] : 1/8 Reggio Calabria ...

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...