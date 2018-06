Sicilia : Fi contro ministro Lezzi - dica cosa farà per isola invece che fare campagna elettorale : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - Storcono il naso i deputati Siciliani di Forza Italia davanti alla scelta del ministro per il Sud Barbara Lezzi di dedicare la sua prima visita in Sicilia alla campagna elettorale in sostegno del candidato del M5S a sindaco di Ragusa Antonio Tringali. "Piuttosto che il

Credito : Bankitalia - Sicilia in controtendenza - prestiti in aumento solo dello 0 - 3% : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Il dato del Credito è in controtendenza rispetto a quello nazionale: nel 2017 in Sicilia il Credito ha sostanzialmente ristagnato. Complessivamente nel 2017 i prestiti bancari sono aumentati dello 0,3%. Sull'andamento ha inciso il calo dei prestiti alle amministrazion

Sicilia : Aricò (Db) - contro hater dei social serve mobilitazione di tutti : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "I lanzichenecchi dell'odio online hanno colpito ancora. Gli auspici di morte lanciati meschinamente dall'ennesimo leone da tastiera nei confronti del governatore Nello Musumeci sono purtroppo la dimostrazione dell'ormai imperante clima di odio contro le istituzioni. A

Immigrazione - il vescovo Siciliano : "Certe scelte sono contro Cristo" : Un universo conservatore che tenderebbe a fare discorsi 'di matrice più 'politica' che 'spirituale'. Quanto raccontato nel Nuovo Testamento, però, non dovrebbe essere sventolato a piacimento in ...

Incontro Confcooperative Sicilia sede Territoriale TrapaniI : "Nella giornata di ieri, 14 Giugno 2018, presso la sede Confcooperative Sicilia, sede Territoriale di Trapani, si è tenuta un'importante giornata formativa relativa alle nuove direttive introdotte dal ...

Sicilia : lavoratori in allarme per sorti Sicilia Digitale - Fiom chiede incontro ad Armao : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - La Fiom Cgil Palermo raccoglie la preoccupazione dei dipendenti di Sicilia Digitale, la partecipata che gestisce il sistema informatico dell'amministrazione regionale, dopo le notizie di un grave buco nella gestione e rinnova la richiesta di incontro con l'assessore re

Roland Garros 2018 : il giorno di Marco Cecchinato. Il Siciliano a caccia della finale contro Dominic Thiem. C’è anche Nadal contro Del Potro : Il tennis italiano attendeva questo giorno da 40 anni e finalmente è arrivato. Marco Cecchinato, oggi, entrerà probabilmente per primo sul Philippe Chatrier per giocare la sua semifinale del Roland Garros contro l’austriaco Dominic Thiem. L’ennesimo capitolo dell meravigliosa favola parigina del siciliano, che sta vivendo due settimane magiche ed ora si trova ad una sola vittoria dalla prima finale Slam della carriera. Un cammino ...

Caporalato : Flai Cgil Sicilia - Regione non effettua controlli : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Gli arresti di Ragusa per sfruttamento del lavoro bracciantile di immigrati, violenze e sfruttamento della prostituzione, confermano il dilagare del Caporalato nelle campagne Siciliane. Episodi analoghi sono di poche settimane fa, mi riferisco a quelli di Agrigento e d

Incendi : assessore Veneto - qui 600 operai contro 20mila Sicilia ma prevenzione funziona (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - ”I risultati quindi sono evidenti, ed indicativo che, considerando che in Veneto gli Incendi dal 1980 ad oggi sono stati circa tremilacinquecento di cui il 38% di origine dolosa, siano però scesi sensibilmente da quando, nel 2000, la competenza è stata trasferita alle reg

Incendi : assessore Veneto - qui 600 operai contro 20mila Sicilia ma prevenzione funziona : Venezia, 3 giu. (AdnKronos) - "Con un numero di addetti decisamente inferiore a quello di altre regioni, il Veneto può essere considerato un'eccellenza sul fronte del piano antIncendi. Lo hanno riconosciuto gli stessi vertici della Protezione Civile nazionale all'ultima Conferenza Stato- Regioni e,

