' Sì | vendiamo Verissimo' | e lui preferisce il Torino

tuttosport

: Gli li vendiamo(Iago,Baselli),ai vecchi rinnoviamo(Moretti)e prendiamo gente che in serie A non ha mai giocato(Ver… - Wild_Tribe1 : Gli li vendiamo(Iago,Baselli),ai vecchi rinnoviamo(Moretti)e prendiamo gente che in serie A non ha mai giocato(Ver… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Per la serie: tutto il mondo è paese. 'Lucas ritiene che per lui sia arrivato il momento giusto per andarsene. Ci sono state presentate da tempo alcune proposte da alcuni club, ma in questi giorni c'...