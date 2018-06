Shopping compulsivo Come uscirne?

vanityfair

(Di sabato 23 giugno 2018) In Italia il 5% della popolazione soffre di questo disturbo e l’80% degli shopper compulsivi è rappresentato da donne tra i 30 e i 40 anni, di classe sociale media, che comprano più frequentemente oggetti di abbigliamento, gioielli e prodotti di bellezza. Secondo l’Istat, nel 2016 la spesa media mensile familiare in valori correnti è stata di 2.524,38 euro. E tenere a bada le spese potrebbe essere più difficile ora che gli acquisti on line sono diventati più frequenti: l’Osservatorio Multicanalità rivela che in Italia gli eShopper (su Internet) sono 20,6 milioni, il 39% degli italiani, che si sarebbero scatenati ultimamente nell’acquisto di abbigliamento e articoli sportivi (64% in totale), di viaggi e vacanze (53%). E, oltre il 40% ha acquistato beni o servizi per un totale mensile compreso tra i 100 e i 499 euro. L’e-commerce purtroppo è complice dello: ...