Serie B Cesena | la procura di Forlì chiede il fallimento

Serie B - bocciatura dall'Agenzia delle Entrate : il Cesena verso fallimento : Cesena - L'Agenzia delle Entrate ha bocciato su tutta la linea il piano di risanamento del Cesena Calcio. Era il documento indispensabile per cercare di iscriversi al prossimo campionato di B dopo la ...

Video/ Cesena Cremonese (1-0) : highlights e gol della partita ( Serie B 42^ giornata) : Video Cesena Cremonese (1-0) : highlights e gol della partita di Serie B valida per la 42^ giornata. Le immagini salienti della partita al Manuzzi (venerdì 18 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:27:00 GMT)

Serie B Palermo-Cesena - dirige Pezzuto. Parma-Bari : Di Paolo : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno del campionato cadetto, valevole come quarantunesima giornata del campionato di Serie B. Si gioca sabato 12, alle 15, ...

Serie B - Cesena-Parma 2-1 - Moncini nel finale ribalta il match : Brutta frenata per il Parma di D'Aversa, sconfitto 2-1 dal Cesena. I romagnoli sotto 1-0 trovano il pareggio al minuto 86, restano in 10 tre minuti dopo per l'espulsione di Kupisz, ma trovano comunque ...