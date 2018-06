Sconfina dal Canada agli Usa facendo jogging - francese in prigione per due settimane : “Lì è una trappola” : Sconfina dal Canada agli Usa facendo jogging, francese in prigione per due settimane: “Lì è una trappola” Una turista 19enne stava correndo lungo una spiaggia canadese, quando è finita negli Stati Uniti: fermata, dopo un selfie, dalla guardia di frontiera Continua a leggere L'articolo Sconfina dal Canada agli Usa facendo jogging, francese in prigione per due settimane: “Lì è una trappola” proviene da NewsGo.