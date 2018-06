Scheda carburante | pronto il rinvio dall' obbligo di fatturazione elettronica

Scheda carburante - pronto il rinvio all'obbligo di fatturazione elettronica : L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per motori a trazione e per le forniture di beni e servizi nell'ambito della filiera dei sub appalti della Pa, che sarebbe dovuto scattare...

Decreto estivo - quasi - vuoto Salvata la Scheda carburante : Le stesse dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a margine dell'Ecofin di Lussemburgo non sono state certo beneauguranti per la parte più 'interventista' della maggioranza. Il ...

Scheda carburante : tra proroga e scioperi la fattura elettronica è ancora un dilemma : La Scheda carburante, chiamata anche carta carburante, va in pensione? Dal primo luglio 2018 (salvo proroghe) per avere traccia dell’acquisto di benzina, gasolio o diesel non sarà...

Eni : una nuova App manda in archivio la Scheda carburante : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Eni lancia ‘Eni Station partita Iva’, una nuova App che abbina le funzionalità di pagamento all’emissione automatica di fattura elettronica. Una soluzione pratica e sicura per ottemperare a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che ha stabilito l’abolizione delle schede carburante a partire dal 1 luglio prossimo e l’obbligo dei titolari di partita Iva, oltre 6 milioni in ...

