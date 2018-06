Saviano | ' Via scorta? Salvini non conosce ' abc' Io leader? Non serve'

Paragone dei Cinque Stelle : « Salvini è alleato leale ma sbaglia su Saviano e rom» : Il deputato M5S: «Il leader della Lega su Saviano scorretto e fuori luogo». L’esecutivo è di destra? «No, puntiamo sui diritti dei lavoratori: siamo un governo socialista»

Saviano : «Creiamo il restitution day - la Lega ridia indietro cinquanta milioni» : «La Lega ha i conti congelati ma come è possibile che questo non sia mai stato un tema?». «Dice che è colpa della gestione passata? Non importa, da quella gestione ha avuto tutto»

Cirinnà contro la scorta "elettorale" di Salvini : "Si risparmia solo per Saviano?" : Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? Se lo chiede la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, madre della Legge sulle unioni civili, che dopo la polemica Salvini-Saviano sulla scorta dello scrittore, va all’attacco via Twitter con tanto di foto:?"Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, ...

Saviano : “Creiamo il restitution day - la Lega restituisca i 50 milioni della truffa sui rimborsi” : L’arrivo, nonostante le ipotesi ventilate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, è avvenuto come al solito: con due auto blindate e cinque dei carabinieri di scorta. Roberto Saviano è salito sul palco del Parco Sempione, dove s’è svolta la festa di «Ricetta Milano», seguendo il protocollo a cui è abituato da undici anni. Il suo intervento era in...

