Saviano a Salvini | ' La Lega restituisca i 50 milioni rubati allo Stato'

Roberto Saviano : «Matteo Salvini non sa l’Abc del suo mestiere» : C’era da aspettarselo che dal palco allestito per la super tavolata solidale di Milano, dove oggi, 23 giugno, si sono sedute una accanto all’altra più di seimila persone di ogni etnia e credo religioso, Roberto Saviano cogliesse l’occasione per rispondere a Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha messo in discussione la sua scorta: «È terribile che un ministro parli pubblicamente di protezione, sono temi delicatissimi. Non ...

Governo - Saviano : “Da Salvini solo balle. Spero che M5s si accorga che è stampella a partito xenofobo” : “Censire i rom? Dichiararlo con quei toni, senza approfondire mai, lascia intendere il gioco della stella, il marchio. Significa voglio le liste. Come è possibile che le persone non si siano rese conto che si trattava di una balla?”. Lo ha detto Roberto Saviano, parlando a Milano, durante l’evento a parco Sempione, al quale in mattinata ha partecipato anche il sindaco Beppe Sala. “Esiste certo una criminalità organizzata ...

Governo : Saviano - da Salvini solo teatro - M5S diventato stampella : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Salvini sa che più la spara grossa, più compromette le regole del dibattito e più ha consenso. E’ furbo, tocca tutto ciò che sui social ha picchi: sullo scontro con me, sui migranti, sui vaccini, segue tutto, ma non approfondisce mai. Quello che fa è solo teatro e propaganda”. Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano, intervendo dal palco allestito al parco Sempione a Milano per la tavolata ...

Salvatore Esposito e Marco d’Amore con Roberto Saviano contro Salvini : “Sdegno per quello che ti accade” : Ormai è una vera e proprio mobilitazione in rete quella di Salvatore Esposito e Marco d'Amore che hanno deciso di schierarsi dalla parte di Roberto Saviano. Il pomo della discordia è ancora una volta legato alle parole del neo Ministro dell'Interno Matteo Salvini che, parlando del controllo dei soldi degli italiani, ha lanciato la sua freccia proprio contro il papà di Gomorra "reo" di avere la scorta nonostante viva poco o niente in ...

Saviano : "Dai Rom ai migranti - da Salvini solo balle e parole spaventose" : Lo scrittore alla tavolata solidale di Milano: "In un tempo dove tutti dicono tutto senza approfondire mai, la nostra difesa è la conoscenza"

Saviano : "Dai Rom ai migranti - da Salvini solo balle"

Saviano - durissimo attacco a Salvini : «E' solo teatro e propaganda - Lega partito xenofobo e violento» : Lo scritto Roberto Saviano dal palco di Parco Sempione di Milano dove è ospita sabato pomeriggio ha lanciato un durissimo attacco al vice premier Matteo Salvini che aveva ipotizzato di...

Cirinnà posta su Twitter la foto della polizia che scorta Salvini : 'Il risparmio vale solo per Saviano?' : ' Ma Salvini non voleva risparmiare sulle scorte ? O vale solo per Saviano ? '. La domanda, dal tono polemico, è di Monica Cirinnà , senatrice per il Partito Democratico, che su Twitter ha pubblicato ...

VACCINI - SALVINI : “STO CON LA GRILLO”/ Dopo Burioni attacca Lorenzin : “Vuole distrarre da caso Saviano” : VACCINI, Burioni contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:56:00 GMT)

Botta e risposta Salvini-Saviano : Dopo la polemica sulle sue dichiarazioni sulla scorta a Roberto Saviano , il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare dello scrittore rivolgendogli un invito. "Saviano come Falcone e ...

Salvini invita Saviano in Calabria : «Un bene confiscato diventerà commissariato di polizia» : «Invito Roberto Saviano alla riconsegna in Calabria del prossimo bene sequestrato alla mafia, che diventerà un commissariato della polizia, perché io amo chi combatte la mafia con i fatti. Gli manderò ...

Saviano : nello scontro tra bulli nasce l’opposizione a Salvini : Non c'è dubbio alcuno: siamo nell'era dei bulli sfrontati e spavaldi, qualcosa a metà tra "Fronte del porto" e "Un americano a Roma", tra Alberto Sordi e Marlon Brando.La cifra stilistica, la moda espressiva del momento non è mai stata così univoca. Dall'America di Trump che bullizza i bambini degli emigranti clandestini, alla Francia di Macron così plateale e volgarmente francese quando fa il maramaldo con un ...

Salvini 'Invito Saviano in Calabria'. Ma lo attacca sui social 'Come Borsellino e Falcone Ma per favore' : ROMA. Un invito ma anche una provocazione. All'indomani dello scontro sulla scorta , Matteo Salvini torna a parlare di Roberto Saviano. Lo fa ai microfoni di Sky - durante la campagna elettorale per i ...