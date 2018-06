Saviano : “5S stampella di un partito xenofobo” : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Salvini sa che più la spara grossa, più compromette le regole del dibattito e più ha consenso. E’ furbo, tocca tutto ciò che sui social ha picchi: sullo scontro con me, sui migranti, sui vaccini, segue tutto, ma non approfondisce mai. Quello che fa è solo teatro e propaganda”. Lo ha detto lo scrittore , intervendo dal palco allestito al parco Sempione a Milano per la tavolata solidale. ...

Governo - Saviano : “Da Salvini solo balle. Spero che M5s si accorga che è stampella a partito xenofobo” : “Censire i rom? Dichiararlo con quei toni, senza approfondire mai, lascia intendere il gioco della stella, il marchio. Significa voglio le liste. Come è possibile che le persone non si siano rese conto che si trattava di una balla?”. Lo ha detto Roberto Saviano, parlando a Milano, durante l’evento a parco Sempione, al quale in mattinata ha partecipato anche il sindaco Beppe Sala. “Esiste certo una criminalità organizzata ...

Governo : Saviano - da Salvini solo teatro - M5S diventato stampella : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Salvini sa che più la spara grossa, più compromette le regole del dibattito e più ha consenso. E’ furbo, tocca tutto ciò che sui social ha picchi: sullo scontro con me, sui migranti, sui vaccini, segue tutto, ma non approfondisce mai. Quello che fa è solo teatro e propaganda”. Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano, intervendo dal palco allestito al parco Sempione a Milano per la tavolata ...

Governo : Saviano - da Salvini solo teatro - M5S diventato stampella : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Salvini sa che più la spara grossa, più compromette le regole del dibattito e più ha consenso. E’ furbo, tocca tutto ciò che sui social ha picchi: sullo scontro con me, sui migranti, sui vaccini, segue tutto, ma non approfondisce mai. Quello che fa è solo teatro e propaganda”. Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano, intervendo dal palco allestito al parco Sempione a Milano per la tavolata ...