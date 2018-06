San Martino | quartiere sul piede di guerra per centro commerciale sotto il Carlini

Castel di Sangro - personale dell'autodidatta Guido Martino a Palazzo De Petra : Tutte identità di uomini e donne singolari, particolari, siano esse figure mitologiche o personaggi reali, tutte maestre di poesia, di scienza, di sapere, di forza, t utte fuori norma. L'unico viso ...

STEFANO DE MARTINO / Allontana Belen : "Ora sono single e sono felice così - l'amore eterno solo con Santiago" : STEFANO De MARTINO, intervista a Diva e Donna, Allontana ritorno di Belen Rodriguez: l'amore incondizionato per Santiago e la condizione di uomo single. I progetti per la prossima stagione.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:47:00 GMT)

Progetto Madonnuccia insieme : a San Martino in campo - PG - nato un comitato per salvare preziosi affreschi e oratorio - al via nuovo ciclo ... : UMWEB, " Perugia " insieme per salvare e valorizzare un capolavoro, l'oratorio della Madonnuccia situato appena fuori dall'abitato di San Martino in campo , Perugia, che racchiude preziosi affreschi ...

Il neo ministro Salvini al San Martino : Ad attendere il ministro c’era il questore di Genova Sergio Bracco. Stamattina all’alba, nello stesso reparto ospedaliero, si è verificato un principio di incendio

Blackout al San Martino - saltano le sedute di chemioterapia : Il danno è avvenuto in un cantiere vicino al padiglione. Il dg Ucci: «Grazie al personale curati tutti i pazienti in lista». Un guasto a un cavo ha paralizzato l’attività all’ Ist

Policlinico San Martino - il direttore sanitario Giovanni La Valle si è dimesso : In una nota l'azienda ha comunicato che il dottor La Valle è stato nominato direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e per questo ha ...

Palio di Legnano - striscione di sfottò a San Martino : Legnano , Milano, , 31 maggio 2018 - "Il Mari non lo vince, lo stravince" . Questa è la scritta che campeggia sullo striscione appeso ieri a San Martino da ignoti. Un evidente sfottò ai colori ...

Palermo : tombe violate per vendere loculi a San Martino delle Scale - coinvolto anche ex parroco : Palermo, 26 mag. (AdnKronos) - C'è anche l'ex parroco di San Martino delle Scale, don Michele Musumeci, fra gli indagati nell'inchiesta sulla compravendita illegale di loculi al cimitero della frazione di Monreale (Palermo). Una gestione che sarebbe dovuta essere in mano al Monastero benedettino "es

Valanga sulle Pale di San Martino : PRIMIERO. Allarme per una Valanga sulle Pale di San Martino. Secondo le prime informazioni, tre escursionisti sarebbero rimasti coinvolti nel distaccamento improvviso della neve. Subito attivato il ...

Diabete mellito - la pandemia del nuovo millennio. Ieri un convegno a San Martino in campo organizzato dalla Sipmel dell'Umbria : UMWEB, - PERUGIA - Si è svolto Ieri a San Martino in campo nella splendida cornice dell'hotel "Alla Posta dei Donini" un convegno scientifico di aggiornamento organizzato dalla dott.ssa Simonetta ...

Stefano De Martino e Belen in imbarazzo a causa di Santiago : Belen Rodriguez chiede al figlio il cognome di Stefano: la gaffe Ma è Stefano De Martino o Di Martino? E’ questo il dubbio che attanaglia la Belen Rodriguez squisitamente imitata da Virginia Raffaele. Un dubbio che pare non saper scogliere neanche il figlio Santiago che, incalzato dalla madre, ha risposto “Di Martino” alla domanda “Qual è il cognome del papà?”. Le risate si sono sprecate anche se di primo acchito ...

Tra storia e leggenda al Castello di San Martino della Vaneza : Domenica 27 maggio 2018 un’occasione unica e imperdibile per scoprire il Castello di S. Martino della Vaneza a Cervarese Santa Croce in provincia di Padova, in un’ottica decisamente curiosa e insolita. Accompagnati dall’Associazione Culturale Ghost Hunter Padova – Studio e ricerca sulle attività paranormali – potrete conoscere le vicissitudini e la storia dell’antico Castello e della sua torre, e anche scoprire le leggende ad esso ...

Stefano De Martino trasloca per stare vicino al figlio Santiago : Stefano De Martino non sarà più inviato all'Isola dei Famosi, per non stare più lontano così tanto da suo figlio Santiago. Non solo: ha deciso di trasferirsi in una nuova casa, a pochi metri da quella in cui il piccolo vive con la mamma, Belen Rodriguez, e di allestire una stanza dei giochi per lui in stile 'Pirati dei Caraibi'. Superheroes come to Paris! #disneylandparis25 #marvelsummer Un post condiviso da Stefano De Martino ...