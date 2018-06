Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere molto simile al predecessore

Problemi di surriscaldamento con Samsung Galaxy S7 post aggiornamento Oreo : rimedi e test : In questi giorni parlando di Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge con aggiornamento Android Oreo ci si sofferma moltissimo sulla questione inerente la durata della batteria, ma a quanto pare c'è un altro tema caldo da affrontare. Nel vero senso della parola. Mi riferisco alla questione dei surriscaldamenti, perché in tanti dopo aver portato a termine il download del pacchetto software hanno lamentato una vera e propria anomalia sotto questo punto di ...

Samsung Galaxy S10 esagera in questo concept : tripla fotocamera e sensore integrato nel display : Samsung Galaxy S10 dovrebbe arrivare ancora una volta in due versioni (normale e Plus) e potrebbe utilizzare uno sblocco tramite riconoscimento facciale 3D. Scopriamo inoltre un interessante video concept che mostra una tripla fotocamera e un sensore di impronte integrato nel display. L'articolo Samsung Galaxy S10 esagera in questo concept: tripla fotocamera e sensore integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus iniziano a ricevere le patch di sicurezza di giugno in Olanda : I top di gamma Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus hanno iniziato a ricevere in Olanda un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus iniziano a ricevere le patch di sicurezza di giugno in Olanda proviene da TuttoAndroid.

Delicato rilascio per i Samsung Galaxy : Always On Display viene incontro alla batteria : viene segnalato proprio in queste ore il rilascio di un importante aggiornamento per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy compatibile con un servizio molto apprezzato come Always On Display. Cerchiamo dunque di capire quali informazioni sono trapelate fino a questo momento, dopo alcune anticipazioni che ho avuto modo di condividere con voi questa mattina dopo la presa di posizione ufficiale da parte del ...

Del tutto borderless il Samsung Galaxy S10? Ecco un nuovo brevetto : Il Samsung Galaxy S10 ha un nome in codice che la dice lunga circa le intenzioni del produttore: 'Beyond', che possiamo tradurre con le espressioni 'andare oltre, scavalcare il già noto'. Quanto stiamo per dirvi sostiene il prototipo di cui vi abbiamo parlato l'altro giorno in riferimento ad un ipotetico smartphone senza cornici, qualcosa che sposa la direzione che sta cercando di seguire il colosso asiatico, di tutta risposta all'ultimo ...

Samsung Manuale d’uso Galaxy J2 2018 Pdf Italiano : Download Manuale d’uso Italiano Pdf Galaxy J2 2018. Tutte le istruzioni in Italiano per usare subito il telefono Android Samsung Galaxy

Manuale Samsung Galaxy J6 2018 Istruzioni PDF Italiano : Download Manuale d’uso Italiano Pdf Galaxy J6 2018. Tutte le Istruzioni in Italiano per usare subito il telefono Android Samsung Galaxy

Alcune riflessioni su Samsung Galaxy S9 e l’aggiornamento XXS1BRF3 di giugno : Sono passate poche ore dall'inizio del rilascio dell'aggiornamento di giugno sui Samsung Galaxy S9, che ha nel frattempo interessato anche i Galaxy S9 Plus (no brand Italia), attraverso il corrispettivo firmware G965FXXS1BRF3. Si tratta ancora di una versione basata su Android 8.0 Oreo, e non sull'iterazione 8.1, in sviluppo già da marzo, ma che il produttore continua a tenere sotto chiave per qualche strano motivo (possibile l'OEM stia ...

Pioggia di novità in arrivo per i Samsung Galaxy : tante app verso importanti aggiornamenti : Continua la nostra panoramica nel mondo dei Samsung Galaxy, con alcune novità che investiranno in generale più device che fanno parte di questa famiglia. Dopo aver analizzato in modo critico i tempi nei quali vengono assicurati gli aggiornamenti più importanti per questi smartphone, è necessario prendere in esame alcune interessanti anticipazioni in merito ad alcune applicazioni specifiche dedicate ai prodotti del brand coreano. Cerchiamo dunque ...

I prossimi Samsung Galaxy potrebbero avere un display anche sul retro : Quale sarà il design dei prossimi Samsung Galaxy? Sembrano chiare le idee sui futuri smartphone dei sudcoreani, che non cederanno al fascino del notch e andranno a eliminare praticamente ogni bordo frontale. Ma non solo: si prospetta l’intrigante ipotesi di uno schermo secondario sul retro. Osservando le ultime immagini relativi ai prototipi prossimi venturi e riportate da Mobielkopen, sembra proprio che Samsung stia lavorando per ...

Un concept ci mostra possibili design e colori del Samsung Galaxy Note 9 : Il Samsung Galaxy Note 9 è stato il protagonista di una nuova apparizione in Rete nelle scorse ore in una serie di immagini render. Guardiamole insieme L'articolo Un concept ci mostra possibili design e colori del Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha annunciato in Canada il tablet rugged Galaxy Tab Active 2 : Quest'oggi Samsung ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Canada del suo Galaxy Tab Active 2, un tablet rugged che si rivolge ad un'utenza professionale, pensato per contesti d'utilizzo rischiosi e per applicazioni industriali. Il device vanta le certificazioni MIL-STD-810G ed IP68. Difficilmente lo vedremo anche da noi. L'articolo Samsung ha annunciato in Canada il tablet rugged Galaxy Tab Active 2 proviene da TuttoAndroid.

Cos’è lo Standby Cella dopo Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : percentuale batteria sovrastimata : Ma cos'è lo Standby Cella così preponderante dopo l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Perché questa voce consuma così tanto sul device dopo l'update e perché la percentuale della batteria dei dispositivi adeguati risulta essere anomala e dunque sovrastimata rispetto all'effettiva carica residua. Sulla questione Standby Cella abbiamo già presentato un primo approfondimento: per coloro che si sono scontrati per la prima volta ...

