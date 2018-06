: Scontro Italia-Francia, #Macron: 'Populisti in #Europa come lebbra'. #DiMaio: 'Ipocrita e offensivo' - Agenzia_Ansa : Scontro Italia-Francia, #Macron: 'Populisti in #Europa come lebbra'. #DiMaio: 'Ipocrita e offensivo' - repubblica : Il ministro dell'Interno Salvini replica a Macron: 'Invitiamo l'arrogante presidente a smetterla con gli insulti e… - MediasetTgcom24 : Migranti, Salvini: 'Macron è un signorino, eccede nello champagne' #MatteoSalvini -

"Se l'arroganza francese pensa di trasformare l'Italia nel campo profughi di tutt'Europa, magari dando qualche euro di mancia, ha totalmente sbagliato a capire". Cosìreplica ache nega l'emergenza migranti in Italia "650mila sbarchi in 4 anni, 430mila domande presentate in Italia, 170mila presunti profughi ospitati in alberghi, caserme e appartamenti per una spesa superiore a 5 mld di euro.Se perquesto non è un problema, lo invitiamo a smetterla con gli insulti e ad aprire i tantifrancesi".(Di sabato 23 giugno 2018)