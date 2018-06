Salvini su Fb | navi Ong si scordino di raggiungere Italia

Augusto Sinagra : ‘Salvini ha ragione - quelle delle Ong sono navi pirata’ : 2 “Salvini ha ragione”. Non usa mezzi termini il professor Augusto Sinagra sulla sua pagina Facebook per sostenere la posizione del ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito alla vicenda delle due navi Ong cui viene impedito l’attracco ai porti italiani, minacciano il sequestro delle imbarcazioni e l’arresto degli equipaggi. Ogni nave batte una bandiera che ne rende riconoscibile lo Stato di riferimento Augusto Sinagra è ...

Salvini : 'Le navi Ong mai più in Italia. Lifeline vada in Olanda' : 'Queste navi che ci sono nel Mediterraneo non fanno volontariato, aiutano il traffico di esseri umani. Questa Lifeline non ascolta la guardia costiera italiana, ostacola la guardia costiera libica, ...

Rifugiati - arriva la direttiva Salvini Più navi in Libia con un decreto : Rifugiati, Libia, Rom: Matteo Salvini va avanti inarrestabile. Se deve fare marcia indietro, comunque non si ferma. Parla nel pomeriggio con il presidente del Consiglio, Giuseppe...

Migranti - Salvini 'Salveremo vite - nostre navi più vicine a Italia. Anche altri possono intervenire' : ROMA - Nel giorno dell'incontro fra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel, previsto nel pomeriggio a Berlino, per parlare, tra le altre cose, Anche di flussi migratori, ...

Salvini : Nostre navi più vicine a coste : 21.30 "Chiederemo alle Nostre navi, alla Guardia costiera di stare più vicini alle coste italiane, perché in Mediterraneo ci sono tanti Paesi che possono intervenire, il Nordafrica, Francia, Spagna, Francia, Portogallo". Così il ministro dell'Interno Salvini a La7. "Non possiamo permetterci di portare mezza Africa sul territorio italiano e non possiamo fare sempre tutto da soli" ribadisce.E Conlude: "Hanno trasformato il Mediterraneo in un ...

Aquarius - navi Ong a Valencia/ Video - Salvini : “Macron cuore grande - dopo Spagna prenda lui i migranti” : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:53:00 GMT)

Salvini : ‘Basta fare gli zerbini - fermeremo navi col riso asiatico’ Video|Può farlo? : La linea del ministro dell'Interno sull'immigrazione e il commercio: «Ci ascolteranno. Dubito che la Francia farà i nostri interessi, mentre la Germania sembra capire. No ai parmesan e alle mozzarille»

