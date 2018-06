Salvini? Parla solo di migranti perché sa che l' abolizione della Fornero e flat tax sono

Caro Pd - per battere Salvini bisogna parlare diversamente e governare diversamente : Come si reagisce alla bestiale retorica della paura di Matteo Salvini? Come si combatte il contagio della violenza (per ora solo verbale), come si ricostruisce un senso comune democratico?Innanzitutto, dicendo la verità. Dicendo, per esempio, che non esiste alcun nesso tra l'arrivo dei migranti e la povertà degli italiani: e, dunque, affermando che chi dice "prima gli italiani" sta coprendo con un velo di menzogna e di odio la ...

Migranti - parla Papa Francesco : immorali le azioni di Trump e Salvini : Il fenomeno della gestione dei flussi migratori è tornata prepotentemente alla ribalta dell’opinione pubblica internazionale. Il no alla nave Aquarius rifilato da Matteo Salvini e le immagini delle gabbie volute da Donald Trump sul confine statunitense accompagnate dal pianto disperato dei bambini, hanno fatto inevitabilmente il giro del mondo. A unirsi al coro di dissenso contro le politiche anti-immigrati [VIDEO] è stato Papa Francesco. Il ...

'Putin entusiasta di Salvini' L'intervista ad Aleksander Dugin Parla il consigliere del leader russo : Metti una sera in via Padova, tra scantinati trasformati in moschee e centri sociali. Tutti ad ascoltare il consigliere di Putin, lo scrittore e filosofo Aleksander Dugin che presenta il suo libro “Putin contro Putin” (Ed. Aga).“ Il centro del mondo è in questi giorni Roma, con Di Maio e Salvini e il loro populismo integrale, vittoria metafisica del popolo italiano. Salvini risponde a tutte le sfide, è ...

Il fisco secondo Salvini e l'allarme di Draghi. Di cosa parlare a cena : Le battute fioccano e non hanno certo bisogno del sostegno di questa newsletter, nelle cene da ristorante romano, quelle in cui si avverte come un distacco dall'ortodossia fiscale, ovviamente si scherza e si spera sulle uscite Salviniane, oggi riassumibili nell'obiettivo di annullare (non sempliceme

Matteo Salvini - incontro riservato con Silvio Berlusconi ad Arcore : di cosa hanno parlato : Breve e cordiale incontro oggi pomeriggio ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per discutere della politica economica, del Def, delle misure su occupazione e lavoro e dei prossimi ballottaggi di domenica che vedono il centrodestra unito per vincere le sfide nelle città. Lo rendono noto fonti di ...

«L'alleanza con Salvini è un tradimento. Spero che i parlamentari M5S si ribellino» : Nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, governi e investitori internazionali sembrano ancora diffidenti sulle reali intenzioni di Roma riguardo l'euro. Nella Lega la ...

Pensioni - parla Salvini : '41 anni di anzianità contributiva penso siano sufficienti' : Matteo Salvini, intervenuto all'assemblea Confesercenti di Roma, ha toccato vari punti inerenti il programma di governo e, tra questi, non poteva mancare un chiaro riferimento al sistema Pensionistico. Il Ministro degli Interni è stato piuttosto deciso quando ha affermato che uno degli obiettivi primari della maggioranza sara' smontare pezzo per pezzo la legge Fornero, facendo partire al più presto quella che è stata definita la quota ...

Ma ancora parla? Boldrini al veleno contro Salvini : 'Salga sui barconi con Di Maio' : Record di bile per Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera è un fiume di livore contro Matteo Salvini e Luigi Di Maio. In un'intervista al manifesto , dice del ministro degli Interni leghista: '...

Sintonia totale - Crimi (M5S) parla come Salvini. Stretta sulle Ong : "Pacchia finita per chi specula sui migranti" : "La pacchia è finita per chi specula sui migranti" per quelli che "sui 600 migranti" a bordo dell'Aquarius che vanno a Valencia "avrebbero lucrato 600mila euro al mese chissà per quanto tempo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi a un convegno di Area Dg a Catania. "C'è un albergatore che non ha potuto accogliere 50 persone per un mese - ha aggiunto - una cooperativa che non ha avuto un ...

Salvini - EX INSEGNANTE : “VIOLENTO VERBALMENTE E ARROGANTE”/ “Meridionali? Ne parlava con la bava alla bocca” : Secondo i suoi ex insegnanti del liceo Matteo SALVINI studente era molto studioso e serio, ma anche anche arrogante e odiava i meridionali, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:27:00 GMT)

Salvini - ex insegnante : “Parlava dei meridionali con la bava alla bocca”/ “Per lui dovevamo andare tutti via” : Secondo i suoi ex insegnanti del liceo Matteo Salvini studente era molto studioso e serio, ma anche anche arrogante e odiava i meridionali, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:36:00 GMT)

Salvini - il suo ex insegnante : “Quando parlava di meridionali aveva la bava alla bocca. Per lui dovevamo andare tutti via” : “Salvini? Quando parlava di meridionali, aveva la bava alla bocca. Io sono meridionale e per lui dovevamo andare via”. Così l’ex professore di educazione fisica del ministro dell’Interno Matteo Salvini parla del leghista, ai tempi in cui era studente del liceo classico Manzoni di Milano. Intervistato da Elena Iannone per Tagadà (La7), il docente aggiunge: “I suoi distintivi erano la violenza verbale e l’arroganza. A 14 anni era esattamente come ...

Salvini fa il premier. Parla pure di economia e scavalca i ministri : Il ministro dell'economia Giovanni Tria è alle prese con la richiesta della maggioranza di abolire lo 'spesometro' e lo split-payment. È invece un impegno quello sulla riforma del sistema di ...

"Salvini fascista". Parla Yanis Varoufakis - prossimo capolista della sua Diem 25 in Germania alle europee 2019 : Se gli si chiede di descrivere in una parola la strategia di Matteo Salvini sui migranti, Yanis Varoufakis 'spara' in un secondo: "Fascista". E poi aggiunge: "Salvini ha dichiarato guerra alla civiltà. Ha predicato xenofobia in tutta la campagna elettorale, ora passa ai fatti. Dov'è la sorpresa? Il problema sta nel consenso che ha, ma non si può votare per lui e poi scandalizzarsi...".Incontriamo l'ex ministro greco a Roma, ...