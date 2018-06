Salvini | da Conte mani libere vertice Ue

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - 'l'atto ostile' contro Francia e Germania : immigrati - l'Italia va alla guerra : Avanti veloci verso il muro contro muro. Il governo italiano è pronto allo scontro con Francia , Germania ed Europa alla vigilia del Consiglio forse più teso e drammatico degli ultimi anni. E che il ...

Salvini sta ancora con Visegrad : da Budapest contestano il vertice Ue di domenica - il ministro condivide : "Ma decide Conte" : Riuniti a Budapest alla corte di Viktor Orban, i paesi di Visegrad, il blocco europeo più contrario all'accoglienza dei migranti, contesta il mini-vertice informale sull'immigrazione, che domenica prossima si terrà nel Palazzo della Commissione Europea a Bruxelles. Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia annunciano che non ci andranno, lo definiscono illegittimo perché lascia fuori gran parte del consiglio Ue, ...

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Salvini attacca la Ong Lifeline. Toninelli la nave sarà sequestrata : ROMA. Uno scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'olandese Lifeline. ...

Migranti - il Premier Conte sulla bozza Ue : “Sarà accantonata”/ Salvini minaccia : “O la cambiano o diciamo no” : Migranti, il Premier Conte sulla bozza Ue: “Sarà accantonata”. Il ministro Matteo Salvini minaccia: “O la cambiano o diciamo no”. Domenica l'atteso vertice informale(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:46:00 GMT)

Salvini incontenibile - i sondaggi lo premiano : la Lega ha raggiunto il M5S : La politica aggressiva del nuovo ministro dell'Interno, Matteo Salvini , sta pagando molto in termini di consenso: la Lega , infatti, sta progressivamente 'mangiando' l'elettorato dei pentastellati. ...

Migranti : Conte e Salvini contro Bozza UE - no all'Italia punto di approdo e campo profughi : Ancora cortina di ferro del Governo italiano sul tema Migranti. Conte e Salvini si dichiarano molto irritati se il dossier, Contenente i temi da affrontare durante il Summit Europeo del 28 e 29 giugno, fosse confermato. Tanto che durante la giornata Conte si è messo in contatto con alcuni capi di Stato e di governo europei e con cancellieri stranieri per cercare di ridiscutere le priorità dei temi da affrontare e di arrivare a un compromesso. ...

Matteo Salvini a Conte : 'Non vada al vertice di Bruxelles'. Poi minaccia l'Ue sui contributi : Matteo Salvini a Porta a Porta apre un altro fronte con la Ue : 'Se andiamo a Buxelles per avere il compitino già scritto da Francia e Germania , se pensano di mandarci altri migranti invece di ...

Migranti - lo strappo di Salvini : 'Conte non vada a Bruxelles' : 'Se andiamo a Bruxelles per avere il compitino già scritto da Francia e Germania, se pensano di mandarci altri Migranti allora non andiamo nemmeno, risparmiamo i soldi del viaggio'. Così a Porta a ...