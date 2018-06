Salvini | continua il braccio di ferro sui migranti Ed entra a gamba tesa sui vaccini

Sondaggi politici - continua l’ascesa della Lega : premiata la linea di Matteo Salvini sull’immigrazione : Secondo gli ultimi Sondaggi aumentano molto i consensi per la Lega, che raggiunge o addirittura supera il Movimento 5 Stelle sceso intorno al 28%. A trascinare il partito guidato da Matteo Salvini le politiche sull'immigrazione del nuovo governo, che ottengono l'approvazione di oltre il 60% degli elettori.continua a leggere

Padellaro al ministro Bonafede (M5s) : “Salvini continua a fare il leader della Lega. Un danno al governo e voi state zitti” : “Il censimento dei Rom di cui ha parlato il ministro Salvini? E’ soltanto un monitoraggio approfondito di quello che c’è all’interno dei campi Rom”. Così a Otto e Mezzo (La7) il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, motiva le discusse dichiarazioni del leader della Lega. E aggiunge: “E’ quello che le nostre sindache Appendino e Raggi hanno fatto a Torino e Roma. Vuol dire andare dentro ai campi, vedere chi c’è, quanto dichiara, ...

Salvini continua la campagna elettorale : 'Via i rom irregolari dall'Italia' : Matteo Salvini sembra averci preso gusto. Dopotutto era difficile pensare che, arrivando al Viminale, il leader della Lega non utilizzasse il suo incarico per rilanciare gli slogan e le battaglie più ...

Salvini continua la campagna elettorale : “Via i rom irregolari dall'Italia” : Matteo Salvini sembra averci preso gusto. Dopotutto era difficile pensare che, arrivando al Viminale, il leader della Lega non utilizzasse il suo incarico per rilanciare gli slogan e le battaglie più care al suo elettorato. Così, dopo i migranti e le ong, ecco i rom. “Faremo un censimento sui rom in

Perché né Salvini né Toninelli possono impedire alle ONG di continuare a salvare vite in mare : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.Continua a leggere

Aquarius - Salvini continua a indovinarle tutte : Salvini non ha messo in pericolo nessuna vita: ha rischiato, non tutto ma molto sì. E ha vinto, politicamente, su tutta la linea. Se non ci fosse stata la Spagna, ci sarebbe stato lui. Salvini ha scelto una nave con cui poteva rischiare: assai cinico, ma lecito (dal suo punto di vista). L’Aquarius non è una bagnarola, tutto era monitorato e Salvini ha atteso che qualcuno si facesse avanti per farla attraccare. Se non si fosse mosso nessuno, ...

Comunali - Gentiloni 'Morte del Pd Notizia esagerata'. Salvini 'Un successo'. Di Maio 'Davide continua a vincere su Golia' : ... la scelta di governare con la Lega è stata dettata dalla legge elettorale che ci ha costretto a scendere a compromessi con una forza politica su cui non siamo d'accordo su diversi fronti'. < LO ...

Governo - Gene Gnocchi : “Salvini ha lanciato il ‘Gratta e resta’ per gli immigrati : scopri se per te la pacchia continua” : “Non dimentichiamo che Salvini ha rilanciato un suo cavallo di battaglia della campagna elettorale: il ‘Gratta e resta’ per gli immigrati. Se gratti e trovi ‘resta’, la pacchia continua. Sennò föra di ball”. Così Gene Gnocchi nella consueta copertina a DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris. L'articolo Governo, Gene Gnocchi: “Salvini ha lanciato il ‘Gratta e resta’ per gli immigrati: ...

Salvini continua a parlare di Balotelli : “fascia da capitano? Serve umiltà…” : Matteo Salvini continua a parlare di Mario Balotelli ed in particolar modo si è soffermato sulla questione fascia della Nazionale: “Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde — ha detto ai microfoni di Rtl 102.5 —. Spero che l’allenatore sceglierà il capitano non per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che ...

Di Maio e Salvini stanno continuando a fare Di Maio e Salvini : Il nuovo ministro del Lavoro dice che il M5S ora è assimilabile allo Stato, mentre secondo il nuovo ministro degli Interni «per gli immigrati clandestini è finita la pacchia» The post Di Maio e Salvini stanno continuando a fare Di Maio e Salvini appeared first on Il Post.

Siamo nelle mani di Salvini e Di Maio. E voi continuate a sottovalutarli : Quello che sta per nascere è prima di tutto l'esecutivo di Salvini e Di Maio, leader che sono stati capaci di saldare le due anime del populismo: quello movimentista e anticasta, con quello di destra e nazionalista. Due leader che, al netto di qualche spiffero, hanno il pieno controllo sui due principali partiti italiani. E che, infine, hanno scritto un programma a loro immagine e somiglianza. Insomma, in questi anni vedremo la completa ...

Governo : Ricci (Pd) - Salvini gioca con Di Maio - pagliacciata continua : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “@GiorgiaMeloni è il nuovo #savona. #Salvini continua a giocare con #diMaio spostandogli sempre la palla per non fare nulla. E continua questa pagliacciata infinita sulle spalle degli italiani. Una vergogna che dura da 3 mesi. L’Italia merita rispetto e rappresentanti seri. #neuro”. Lo scrive Matteo Ricci, responsabile Enti Locali del Pd, su twitter. L'articolo Governo: Ricci (Pd), Salvini ...

Governo : Ricci (Pd) - Salvini gioca con Di Maio - pagliacciata continua : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “@GiorgiaMeloni è il nuovo #savona. #Salvini continua a giocare con #diMaio spostandogli sempre la palla per non fare nulla. E continua questa pagliacciata infinita sulle spalle degli italiani. Una vergogna che dura da 3 mesi. L’Italia merita rispetto e rappresentanti seri. #neuro”. Lo scrive Matteo Ricci, responsabile Enti Locali del Pd, su twitter. L'articolo Governo: Ricci (Pd), Salvini ...

Salvinizzazione continua : il leader leghista iniste con l'opa sul centrodestra puntando alla premiership : "Non mi arrendo. Ci hanno fermato una volta, ma una seconda volta no. Gli italiani ci daranno una grande maggioranza e, Mattarella sì o Mattarella no, faremo il governo". All'indomani dello sfascio totale sul governo con il M5s, Matteo Salvini balla da solo. Non si accoda alla richiesta di impeachment contro Sergio Mattarella sollevata da Luigi Di Maio: "Io faccio una cosa solo se sono convinto e se la spunto...". continua invece a ...