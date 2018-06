Salute | i rischi del caldo estivo | al via il servizio di prevenzione in Friuli

Chi dorme poco rischia malattie cardio-metaboliche / Il sonno protagonista della nostra Salute : Chi dorme poco rischia malattie cardio-metaboliche, il sonno protagonista della nostra salute: grandi problemi soprattutto per gli adolescenti che rischiano di compromettere il loro futuro.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Salute : gli adolescenti che dormono male rischiano pressione e colesterolo alti : Uno studio pubblicato su Pediatrics e coordinato da Elsie Taveras della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston ha rilevato che gli adolescenti che non dormono bene incorrono in maggiori rischi cardiovascolari come pressione e colesterolo alti. Gli epidemiologi hanno studiato 829 teenager ed esaminato le loro abitudini e la loro Salute: ne hanno tracciato il sonno e hanno raccolto dati sulla loro forma fisica, la pressione e i grassi ...

FIPRONIL - UOVA CONTAMINATE DA INSETTICIDA/ Germania ne ritira 73mila : autorità - "nessun rischio per la Salute" : FIPRONIL, UOVA CONTAMINATE da INSETTICIDA: la Germania ne ha già richiamato 73mila. Le autorità si sono affrettate a chiarire che non c'è rischio per la salute, ma non è il primo scandalo.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:05:00 GMT)

Voglie in gravidanza : i rischi per la Salute di mamma e bebè : Cioccolato, hamburger, dolci, caramelle…sono solo alcune delle ‘Voglie‘ di cui è ‘vittima’ un terzo delle donne in gravidanza. Un problema sottostimato e poco studiato che mette a rischio la salute di mamma e bebè. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, condotto dai ricercatori dell’University College di Londra (UCL), di Ginevra, in Svizzera, della ...

Salute - infarto e ictus : avere più di 2 figli mette a rischio il cuore delle donne : Uno studio condotto dall’Università di Cambridge e del Nord Carolina ha coinvolto oltre 8000 donne, ed è stato presentato alla conferenza della British Cardiovascular Society a Manchester: in base ai risultati, avere più di 2 figli avrebbe un impatto negativo sulla Salute della donna, in quanto gravidanza e parto determinano conseguenze significative sul sistema cardiovascolare, tanto che, si è osservato, le mamme di 5-6 figli incorrono in ...

La pizza bruciata è un rischio per la Salute : come comportarsi a tavola : Allarme a Napoli per le pizze, ma anche per le carni e per tutti gli alimenti che, cotti alla brace, aumentano il rischio di tumore. Il problema è legato alle modalità di cottura, che spesso non sono...

Rilanciata l’alleanza internazionale per affrontare i rischi per la Salute umana - animale e dell’ambiente : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione Mondiale per la salute animale (OIE) hanno concordato oggi di rilanciare l’impegno comune per combattere le minacce alla salute legate alle interazioni tra esseri umani, animali ed ambiente. In un Memorandum d’Intesa firmato oggi, le tre agenzie hanno concordato ...

Salute : una dieta ricca di proteine è associata ad un rischio maggiore di insufficienza cardiaca negli uomini di mezza età : Nonostante la popolarità delle diete ricche di proteine, sono stati condotti pochi studi sul loro impatto sul rischio di insufficienza cardiaca negli uomini. L’insufficienza cardiaca consiste nell’incapacità del cuore di pompare abbastanza sangue e ossigeno per rimanere in Salute. Si tratta di una sindrome che può ridurre l’aspettativa di vita e, non esistendo cure definitive, prevenirla attraverso l’alimentazione e lo stile di vita è ...

Salute : per autisti e camionisti rischio doppio di apnee notturne : Nell’ambito della presentazione a Roma della campagna di prevenzione “Dormi meglio, guida sveglio” promossa dall’Aci e dalla Fondazione italiana Salute, ambiente e respiro (Fisar) sui rischi delle apnee notturne e per la sicurezza stradale, è emerso che gli autisti professionali possono incorrere in un rischio due volte superiore di soffrire della Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno rispetto alla popolazione ...

Salute : per le donne infartuate il rischio di morte è doppio rispetto agli uomini : Per le donne sotto i sessant’anni la probabilità di decesso dopo aver subito un infarto è doppia rispetto agli uomini. Lo rivela uno studio messo a punto da un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna in collaborazione con l’Università della California e da poco pubblicato su JAMA Internal Medicine. Un risultato, questo, che restituisce importanti indicazioni per lo sviluppo di nuovi farmaci più efficaci e mirati. SINTOMI ...

Salute : la dieta vegetariana riduce il rischio di ingrassare e fa bene anche al portafoglio : Secondo due ricerche presentate al congresso europeo sull’obesità, in corso a Vienna, condotte da Zhangling Chen, della Erasmus MC Rotterdam e da Hilary Green del centro di ricerca Nestlé a Losanna, preferire prodotti di origine vegetale consente di mettersi al riparo dai chili di troppo a lungo termine, dall’età adulta fino alla vecchiaia, e ne beneficia anche il portafoglio, in quanto la dieta vegetariana è meno costosa rispetto a ...

Salute : donne ancora incerte sul significato e sui rischi della menopausa : La menopausa è una fase fisiologica della vita della donna che coincide con la fine della fertilità, ma da sempre è vissuta in modo problematico. La ricerca realizzata dal Censis, grazie al contributo non condizionato di Msd, su un campione di donne dai 45 ai 65 anni ha verificato cosa sanno e come vivono oggi la menopausa le donne italiane che si avvicinano o vivono questa fase della vita. incertezze sul significato della menopausa e sui ...

Salute : il 22% della popolazione mondiale rischia di essere obesa nel 2045 : I ricercatori riunitisi al Congresso europeo sull’obesità a Vienna hanno lanciato l’allarme: se la tendenza attuale sarà confermata, circa un quarto della popolazione mondiale sarà obesa nel 2045. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, circa il 13% degli adulti (11% degli uomini e il 15% donne) era obeso nel 2016: tale percentuale, rischia di salire al 22% nel 2045, secondo quanto emerso dalle proiezioni dei ...