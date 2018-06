Salute e moda | l’abbigliamento per ‘taglie forti’ può essere pericoloso | ecco lo studio

meteoweb.eu

: Vuoi essere all'ultima moda? Allora devi assolutamente provare lo sbiancamento del pene Scopri di più:… - FonteUfficiale : Vuoi essere all'ultima moda? Allora devi assolutamente provare lo sbiancamento del pene Scopri di più:… - brunouk69 : La moda pericolosa delle 'crash diet', pasti sostitutivi e 700 calorie al giorno - spike_sr71 : @lorepregliasco efficacia dei vaccini ridotta a causa da perorare, chi non crede alle fandonie che vanno di moda og… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Molte sono le griffe diche hanno lanciato una loro linea dedicata alle donne e agli uomini curvy, le cosiddette collezioni ‘taglie forti’. Questo ha contribuito a promuovere un senso di positività e di innegabile bellezza anche con i propri chili in più. Tuttavia glisi mettono in guardia: è stato rilevato che il successo delle linee per taglie forti ha avuto anche un risultato negativo, e cioè che alcuni, spesso molti, ritrovandosi nello stereotipo della donna bella perché abbondante o dell’uomo affascinante perché con una bella ‘pancetta’, non badano più alla loroe al fatto che se il grasso accumulato è eccessivo, ci sono rischi concreti per il proprio ben. Sulla rivista scientifica ‘Obesity‘, gli esperti dell’Università East Anglia e dell’Istituto internazionale di analisi dei sistemi applicati (Gb) ...