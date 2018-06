Sabato 23 giugno il fotografo Alex Liverani ospite nello store Euronics di Parma per il

Programmi TV di stasera - Sabato 23 giugno 2018. Su Tv8 Speciale Garlasco sul delitto di Chiara Poggi : Alberto Stasi Rai1, ore 21.20: Cavalli di Battaglia – Replica La replica della quarta e ultima puntata dello show di Gigi Proietti. La serata vedrà protagonisti Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Marisa Laurito, Matthew Lee, Stefano Palatresi, Peppino Di Capri, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e, a sorpresa, Renato Zero, protagonista di un’incursione straordinaria. La Compagnia ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi Sabato 23 giugno 2018 : Gemelli - Cancro e le previsioni degli altri segni : Oroscopo di oggi, sabato 23 giugno 2018, di Paolo Fox a LatteMiele: analisi segno per segno. Capricorno settimana complessa, Toro in difficoltà, Leone molto agitato in questo periodo.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:42:00 GMT)

Il film da vedere oggi - Sabato 23 giugno : Ti va di ballare? : Indecisi su cosa guardare questo sabato sera? Se amate la musica, il film da vedere oggi 23 giugno è il bellissimo ed emozionante Ti va di ballare?, con Antonio Banderas nelle vesti di un insegnante di ballo in una scuola disagiata. film da vedere, 23 giugno: Ti va di ballare?, su Canale 5 Il film da vedere oggi, sabato 23 giugno, è il drammatico/musicale Ti va di ballare? (titolo originale Take the Lead), in onda su Canale 5 alle 21.25. La ...

Oroscopo Paolo Fox - Sabato 23 giugno 2018 : Immancabile anche il fine settimana arrivano le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo è tornato anche questa mattina sulle frequenze di Radio LatteMiele con l’Oroscopo di oggi, sabato 23 giugno 2018. Cosa hanno le stelle in serbo per i dodici segni dello zodiaco? Oroscopo Fox, le previsioni di sabato 23 giugno 2018 Come se la passano i dodici segni dello zodiaco nella giornata di oggi, sabato 23 giugno 2018? Ecco le ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città INEJA 2018 : FESTA DI SAN GIOVANNI - Sabato 23 GIUGNO DUE INCONTRI CULTURALI DA NON PERDERE - ... : ... area spettacoli, spazio espositivo ed attività formativa "Pompieropoli" a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco-Comando Provinciale di Imperia ore 21,00 "INEJA ieri e oggi" presentazione ...

Oroscopo del giorno oggi Sabato 23 Giugno 2018 : Oroscopo del giorno oggi Sabato 23 Giugno 2018. Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Sabato 23 Giugno 2018 Oroscopo di oggi Ariete Non pensate alle questioni amorose che vi affliggono durante le ore di lavoro e questo per non complicare le mansioni. Potreste infatti commettere un qualche errore di non poco conto. Cercate di ...

Gli appuntamenti di Sabato 23 giugno a Bologna e dintorni : Tonino Carotone al Botanique : ... nel pomeriggio speciali visite in Pinacoteca e itinerario sonoro in zona universitaria; alla sera prosegue l'Opentour Art Fest con mostre, spettacoli e performance fino a mezzanotte. LA ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Sabato 23 giugno. Nuoto - karate - tiro a volo…Italia - ricopriti d’oro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : il programma di Sabato 23 giugno. Gli orari e tutte le gare di oggi : oggi sabato 23 giugno andrà in scena la seconda giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) si assegnano le prime medaglie, lo spettacolo è assicurato e ci sarà sicuramente da divertirsi: l’Italia vuole essere assoluta protagonista della competizione e andrà subito a caccia di allori per mettere in chiaro le cose su chi è la super ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 23 Giugno 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 23 Giugno 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...

Calendario Mondiali 2018 - le partite di oggi (Sabato 23 giugno) : orari e come vederle in tv e streaming : oggi sabato 23 giugno si giocano tre partite ai Mondiali 2018 di calcio in una giornata che si preannuncia determinante per le sorti dei Gruppi G ed F. Torna in campo la Germania dopo la sconfitta patita all’esordio contro il Messico: i Campioni del Mondo devono assolutamente battere la Svezia per rimettersi in corsa ed evitare sorprese. I tedeschi partiranno con tutti i favori del pronostico mentre il Messico cerca un nuovo successo ...

Sabato 23 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Blade Runner 2049 L'agente K e' un blade runner della polizia di Los Angeles, nell'anno 2049. Sono passati trent'anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi e' arrivato Niander Wallace e ha convinto il mondo con nuovi "lavori in pelle": perfetti, senza limiti di longevita' e soprattutto obbedienti. K e' sulle tracce di un vecchio Nexus quando scopre qualcosa che potrebbe cambiare ...

Anticipazioni Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti - puntata di Sabato 23 giugno : Nuovo appuntamento con “Cavalli di Battaglia”, lo show – spettacolo di Gigi Proietti in onda in prima serata su Rai 1: ecco ospiti ed Anticipazioni Tutto pronto per la quarta ed ultima puntata di “Cavalli di Battaglia“, lo show in replica di Gigi Proietti. Per chi se lo fosse perso, ecco tutte le Anticipazioni e gli ospiti coinvolti sul palcoscenico per una serata all’insegna del divertimento e dello ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia di Sabato 23 giugno : Dopo un venerdì di antipasto, con i ranking round di tiro con l’arco e le prime partite di calcio e volley (dove l’Italia non ha brillato), i Giochi del Mediterraneo 2018 entreranno finalmente nel vivo nella giornata di sabato 23 giugno. A Tarragona, in Catalogna, si assegnerà un numero cospicuo di titoli. Andiamo a scoprire, nello specifico, il borsino con le speranze di medaglia dell’Italia. TIRO A SEGNO Gli azzurri, sia ...