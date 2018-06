Russia 2018 | Maradona attacca Afa e Sampaoli | colpa loro ko con Croazia

calcioweb.eu

: #BrasileCostaRica 2-0, finale: il #Brasile soffre ma conquista la vittoria nel recupero. E al triplice fischio… - Sport_Mediaset : #BrasileCostaRica 2-0, finale: il #Brasile soffre ma conquista la vittoria nel recupero. E al triplice fischio… - repubblica : #Mondiali2018 #WorldCup Dopo quattro minuti di recupero finisce anche il secondo tempo di #ArgentinaCroazia. 0 - 3… - repubblica : #Mondiali2018 #WorldCup Gol! #Rakitic porta ancora in vantaggio la Croazia dopo la rete di Rebic al 53' e di… -

(Di sabato 23 giugno 2018) L’ex stella del calcio argentino, Diego Armandoha espresso tutta la sua frustrazione per la sconfitta subita dal nazionale albiceleste contro laal Mondiale died ha accusato la federazione e l’allenatore Jorge, per la debacle. “Ho una rabbia che non può essere trasmessa, una grande rabbia interiore perché per chi ha indossato quella maglia non può vederla martoriata da una squadra croata che non è la Germania, non è il Brasile, non è l’Olanda, non è la Spagna, questa è la verità”, ha lamentatodurante il programma “De la mano del Diez”, trasmesso su Telesur.ha sottolineato che questa sconfitta “ha un colpevole e il colpevole è il presidente della federcalcio argentina”, ha detto riferendosi a Claudio “Chiqui” Tapia. “L’Afa è gestita da persone che non ...