: #BrasileCostaRica 2-0, finale: il #Brasile soffre ma conquista la vittoria nel recupero. E al triplice fischio… - Sport_Mediaset : #BrasileCostaRica 2-0, finale: il #Brasile soffre ma conquista la vittoria nel recupero. E al triplice fischio… - repubblica : #Mondiali2018 #WorldCup Dopo 5' di recupero finisce 1 - 2 il secondo tempo di #CoreaDelSudMessico! Le reti al 26' e… - messveneto : Tornano le salme di cento caduti dell'Armir, la cerimonia a Cargnacco -

dall'inferno al paradiso in 95'. Sotto 0-1 con la, trova il gol che la tiene in vita al 95': 2-1 a Sochi. Ora i campioni del mondo sono a 3 punti come gli scandinavi.Col Messico a 6, i tedeschi devono vincere con la Corea del Sud e "tifare" Messico. Draxler "murato" in avvio poi Berg neutralizzato da Neuer. Vantaggiocon Toivonen: controllo di petto e pallonetto. Ripresa. Pari di Reus (48') e forcing tedesco. Olsen salva su Gomez all'88', poi palo di Brandt al 92'. Al 95' il gol di Kross su punizione a due.(Di sabato 23 giugno 2018)