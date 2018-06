Russia 2018 | è un mondiale da record | prime 27 partite senza pareggi per 0-0

Russia 2018 : problemi sovraffollamento alla fan fest di Mosca : MONDIALI– Il consiglio comunale di Mosca hanno sconsigliato ai tifosi di calcio di assistere alle gare più seguite del Mondiale dalle fan fest a causa del sovraffollate nelle ore di punta, tra queste la partita tra i padroni di casa della Russia e l’Uruguay lunedì. “Non vogliamo metterli in pericolo”, ha detto in una nota Vladimir Chernikov, ministro della sicurezza delle autorità locali. La zona tifosi, in grado di ...

Russia 2018 - Messico a punteggio pieno : 2-1 contro la Corea del Sud : Il Messico ha battuto la Corea del Sud per 2-1 e si qualifica per gli ottavi di finale ai Mondiali di Russia con un turno di anticipo. Le reti di Vela al 26' su rigore, del Chicharito Hernandez al 66' ...

Mondiali Russia 2018 - Messico vede gli ottavi : Corea del Sud sconfitta 2-1 : Il Messico ha battuto la Corea del Sud per 2-1 ed è a un passo dagli ottavi di finale ai Mondiali di Russia 2018. Le reti di Carlos Vela al 26esimo minuto su rigore e di Javier Hernandez al 66esimo permettono alla nazionale messicana di sperare di poter superare la fase a gironi con un turno di anticipo. A niente è servito il colpo di coda dei Coreani, con la rete di Heungmin Son a due minuti dalla fine della gara. La prima occasione per i ...

Russia 2018 : Maradona attacca Afa e Sampaoli - colpa loro ko con Croazia : L’ex stella del calcio argentino, Diego Armando Maradona ha espresso tutta la sua frustrazione per la sconfitta subita dal nazionale albiceleste contro la Croazia al Mondiale di Russia 2018 ed ha accusato la federazione e l’allenatore Jorge Sampaoli, per la debacle. “Ho una rabbia che non può essere trasmessa, una grande rabbia interiore perché per chi ha indossato quella maglia non può vederla martoriata da una squadra croata ...

Mondiali Russia 2018 - Messico agli ottavi : Corea del Sud sconfitta 2-1 : Il Messico ha battuto la Corea del Sud per 2-1 e si qualifica per gli ottavi di finale ai Mondiali di Russia 2018. Le reti di Vela al 26esimo minuto su rigore e di Javier Hernandez al 66esimo hanno permesso alla nazionale messicana di superare la fase a gironi con un turno di anticipo. A niente è servito il colpo di coda dei Coreani, con la rete di Son al 92esimo, a due minuti dalla fine della gara. L'articolo Mondiali Russia 2018, Messico agli ...

Mondiali Russia 2018 : Polonia-Colombia - la sfida tra le deluse della prima giornata : Kazan Arena. Domani alle ore 20.00 va in scena un match che si preannuncia oltre che spettacolare anche decisivo: si sfidano infatti Polonia e Colombia, le due grandi favorite del Gruppo H dei Mondiali di calcio di Russia 2018, ma soprattutto le due deluse dopo la prima tornata di match, con la sconfitta all’esordio arrivata rispettivamente da Senegal e Giappone. È già un dentro-fuori: chi vince ritorna nella caccia agli ottavi di finale, ...

Russia 2018 - Brasile : Douglas Costa infortunato salterà la sfida contro la Serbia : Tegola per il Brasile che dovrà fare a meno di Douglas Costa nella prossima partita del gruppo E, quella con la Serbia. L'attaccante della Juventus nel finale della gara di ieri con Costarica ha ...

Russia 2018 - Shaqiri : “mia esultanza al gol solo emozione non politica” : MONDIALI 2018- Lo svizzero Xherdan Shaqiri ha detto che la sua esultanza dopo il gol del 2-1, che ha firmato la vittoria contro la Serbia alla Coppa del Mondo era un gesto di “sola emozione” e non politico. Shaqiri e il suo compagno di squadra Granit Xhaka hanno entrambi mimato con le mani l’aquila, simbolo dell’Albania dopo aver segnato i gol della Svizzera a Kalingrad. I due giocatori hanno incrociato i pollici con i ...

Mondiali Russia 2018 - Robbie Williams spiega il perché del dito medio alla cerimonia di apertura : Un gesto che ha destato parecchio scalpore. Robbie Williams il protagonista: scelto per esibirsi durante la cerimonia di apertura di Russia 2018 insieme al tenore Aida Garifullina, il cantante ...

Mondiali Russia 2018 – Corea del Sud-Messico : strani supereroi e politici - le FOTO dei tifosi in tribuna [GALLERY] : Una gallery tutta da sfogliare: il divertimento è sugli spalti! Tutti i bizzarri tifosi durante il match dei Mondiali di Russia 2018 tra Corea del Sud e Messico Giocatori in campo, per il primo tempo di Corea del Sud-Messico. Una sfida da non sottovalutare: il risultato finale infatti interessa molto ai tedeschi, che scenderanno in campo questa sera contro la Svezia. Attualmente il Messico è in vantaggio, ed è quindi balzato in vetta alla ...

Mondiali Russia 2018 : Douglas Costa - infortunio alla coscia. Salta Brasile-Serbia : In ogni caso siamo ottimisti sulla possibilità che Douglas Costa possa tornare a giocare in questa Coppa del Mondo. Lavoriamo affinché possa aiutarci ancora". Russia 2018, tutti i video dei Mondiali ...

Mondiali Russia 2018 - emozione Islanda : regalo per il nigeriano Ikeme malato di leucemia : Il Mondiale in Russia sta regalando grande spettacolo ma sono da registrare anche gli episodi che si verificano fuori dal campo. Bel gesto da parte dell’Islanda, i calciatori infatti hanno posato con una maglia speciale prima della sfida contro la Nigeria con il nome di Carl Ikeme, portiere del Wolverhampton, meno di un anno fa è stata diagnosticata una grave forma di leucemia, l’estremo difensore è stato costretto a lasciare i campi ...

Mondiali Russia 2018 – Gol e tanto divertimento : le foto più belle di Belgio-Tunisia [GALLERY] : Sette gol, grandi emozioni e tanto divertimento nella prima sfida del secondo turno del Gruppo-G fra Belgio e Tunisia: ecco le foto più belle della partita Il Beglio strapazza la Tunisia per 5-2 grazie ai gol di Lukaku, Hazard e Batshuayi. Ecco le foto più belle della prima partita del secondo turno del Gruppo-G. L'articolo Mondiali Russia 2018 – Gol e tanto divertimento: le foto più belle di Belgio-Tunisia [GALLERY] sembra ...

Mondiali Russia 2018 - infortunio per il Ct Tite : ecco cosa è successo : Il ct del Brasile, Tite, è rimasto infortunato nella caduta durante l’euforica esultanza per il primo gol del Brasile nella vittoria contro la Costa Rica in Coppa del Mondo. “Mi sono sentito come una puncicata. Non è una contrattura“, ha detto l’allenatore dopo la drammatica vitoria ottenuta dalla “Seleção” venerdì nel recupero con i gol di Philippe Coutinho al 91' minuti e di Neymar al 97'. “Non riesco a camminare dritto“, ha detto l’allenatore ...