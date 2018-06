Roma | si stacca parte di un lampione | bimbo ferito

Roma - denunciato turista austriaco : ha staccato un frammento dal Colosseo : Roma, denunciato turista austriaco: ha staccato un frammento dal Colosseo Le forze dell’ordine che stavano pattugliando la zona lo hanno colto sul fatto. Durante i controlli, sanzionati anche 27 venditori ambulanti abusivi Continua a leggere L'articolo Roma, denunciato turista austriaco: ha staccato un frammento dal Colosseo proviene da NewsGo.

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : si staccano in due! (Roma) : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 21^ tappa Roma: percorso e orari dell’ultima frazione, con il circuito sui Fori Imperiali (oggi 27 maggio).(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:28:00 GMT)

Roma - chiosco a Ponte Milvio fantasma/ Si stacca dalla sede e finisce contro un mezzo dell’AMA : Roma, chiosco a Ponte Milvio fantasma: si stacca dalla sede e finisce contro un mezzo dell’AMA. Incidente curioso avvenuto questa mattina nella capitale: ecco come è successo(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:08:00 GMT)

Roma - parla l’uomo a cui hanno staccato l’orecchio a morsi : “Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria” : Roma, parla l’uomo a cui hanno staccato l’orecchio a morsi: “Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria” Germano ospite di “Pomeriggio Cinque” racconta come una banale discussione per la fila si sia trasformata in un’aggressione in stile Tyson. Continua a leggere L'articolo Roma, parla l’uomo a cui hanno staccato l’orecchio a morsi: “Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria” ...

Champions - Roma-Liverpool 4-2 : i Reds staccano il biglietto per la finale di Kiev : la cronaca - Dopo un ottimo avvio della Roma, al 9' è Mané a sbloccare il pari sfruttano un erroraccio di Nainggolan. I giallorossi trovano il pari al quarto d'ora grazie a un rocambolesco autogol di ...

Alfie Evans - bocciata richiesta dei genitori di portarlo al Bambino Gesù di Roma. Ora l’ospedale può staccare la spina : Ha una malattia neurologica degenerativa non diagnosticata in modo chiaro. Sopravvive grazie ai macchinari e mantenerlo in vita sarebbe “inumano“, secondo i medici. Non è la storia di Charlie Gard, ma di Alfie Evans, bimbo di 23 mesi in cura a Liverpool per una gravissima patologia cerebrale. Nel febbraio scorso i giudici avevano autorizzato il distacco dei macchinari, ma i genitori avevano presentato ricorso, chiedendo che il ...