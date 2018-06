Roma | rifiuti in fiamme in un campo nomadi | nube di fumo 

Roma - rifiuti a fuoco nel campo rom di Monte Mario : nube di fumo e paura : Ancora un incendio al campo rom di Monte Mario. Ancora rifiuti bruciati con una grossa nube nere che si è alzata dalla baraccolpoli. Dalle ore 22 in via Sebastiano Vinci, tre squadre dei vigili del ...

Roma : Ama - rimosse 110 tonnellate di rifiuti : Roma – Su richiesta del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, squadre specializzate hanno completato 2 interventi di rimozione di rifiuti. Si tratta di rifiuti abbandonati illecitamente presso l’area di Viadotti dei Presidenti (III municipio) e nelle vie limitrofe al campo nomadi di via Salviati/via Sansoni (IV municipio). Complessivamente, sono state rimosse e avviate presso i centri di trattamento/recupero 113 tonnellate di ...

Roma - stop sciopero Ama 2 luglio/ I motivi della Commissione di garanzia - Raggi contro "scrocconi" dei rifiuti : Roma, stop sciopero Ama 2 luglio: la decisione della Commissione di garanzia in una lettera ai sindacati. La Raggi intanto contro gli "scocconi" dei rifiuti.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Roma : Rifiuti - bloccato sciopero del 2 luglio : Roma – Lo sciopero proclamato in Ama per il prossimo 2 luglio subisce uno stop. A deciderlo e’ stata la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in una lettera recapitata ai sindacati promotori della protesta, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. I motivi: mancato esperimento, prima della proclamazione dello sciopero, delle procedure di raffreddamento e di ...

Alfonsi (Roma I) : "Osservatorio 'Rifiuti Zero' iniziativa importantissima" : Roma, 18 giu. - (AdnKronos) - "Questa dell'Osservatorio 'Rifiuti Zero' è un'iniziativa importantissima perché, al di là dei messaggi che si vogliono far passare sul fatto che in due anni la raccolta differenziata arriverà al 70%, in realtà in questi due anni passati l'incremento è stato bassissimo e

Roma - traffico di rifiuti tossici - denunciata una famiglia rom : giro d'affari da 100 mila euro : Un'indagine approfondita da parte della Polizia Locale di Roma Capitale ha permesso di scoprire un'associazione criminale dedita ad attività illegali nel settore dei rifiuti pericolosi. Nell'ambito di ...

Legambiente : «Sconfortanti di dati sui rifiuti di Roma» : Il dossier sui rifiuti di Roma presentato venerdì mattina da Legambiente mostra dati «Sconfortanti» secondo il presidente dell'associazione, Roberto Scacchi. Raccolta differenziata ferma nel 2017 al ...

Trasferimento rifiuti da Roma a Puglia : arriva il via libera : Approvata in giunta intesa con Regione Puglia Roma – Di seguito la nota emessa da Regione Lazio. Dopo aver approvato accordi con Austria. Germania. E le Regioni Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Abruzzo, la Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera al conferimento in Puglia dei rifiuti indifferenziati della città di Roma. E’ stata approvata oggi in giunta un’analoga intesa con la Regione Puglia.Via libera per conferire ...

Ambiente - Roma : il 14 giugno ISPRA presenta il Rapporto Rifiuti Speciali : ISPRA presenterà il Rapporto Rifiuti Speciali a Roma il 14 giugno 2018. Il Rapporto dell’ISPRA fornisce gli ultimi dati disponibili (riferiti al 2016) sulla produzione e gestione a livello nazionale, regionale e provinciale in Italia dei Rifiuti Speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Superiori di quattro volte per quantità rispetto a quelli urbani, si definiscono “Speciali” tutti i Rifiuti non urbani prodotti da industrie e aziende. Giunto ...

Boom di rifiuti a Roma. Andranno a Bari e Foggia : Crescita abnorme e misteriosa di spazzatura: +10% in pochi mesi. Salta la programmazione e la città trabocca di immondizia: la Regione Puglia ha accettato di smaltirli per un mese. L’Ama bandisce una gara da 188 milioni...

Rifiuti. Valeriani : “Regione è impegnata ad aiutare Roma” : Rifiuti. Valeriani: “Se Raggi non chiude ciclo rifiuti nel proprio territorio, Roma sempre in emergenza” “Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, continua a chiedere dove conferire i rifiuti della Capitale, mentre il sindaco della Città metropolitana di Roma, Virginia Raggi, non decide dove e quali impianti realizzare per soddisfare le esigenze dell’intero territorio provinciale. Evidenzio che oggi il 100% dei rifiuti indifferenziati ...

Raggi : su trasporti e rifiuti Zingaretti non è amico di Roma : "Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma". Così il sindaco Virginia Raggi parlando del presidente della Regione Lazio. "Sui rifiuti Ama sta facendo il massimo - spiega - ma se non ...