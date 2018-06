Roma | rapina in un negozio tatuaggi | picchiato il titolare | si cercano 4 uomini

Roma : Rapinatore incastrato dalle impronte - arrestato : Roma – Aveva rapinato un ufficio postale armato di taglierino. Era accaduto lo scorso aprile. “Se stai calma e mi consegni i soldi non ti faccio nulla”, queste le parole rivolte ad una delle dipendenti. L’indagine del commissariato Prenestino, diretto dal dr. Antonio Soluri, e’ partita dalla acquisizione delle immagini di videosorveglianza. Tradito dalle impronte digitali Nonostante l’uomo per non farsi ...

Roma : rapinano gioielleria e feriscono proprietario con calcio pistola : Roma: titolare trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni Roma – Due banditi, armati di pistola, hanno fatto irruzione all’interno di una gioielleria capitolina stamane. I due malviventi sono entrati nell’esercizio, sito in via Appia Nuova 110, zona Re di Roma, attorno alle 9.40. La coppia di banditi ha brandito l’arma e richiesto al negoziante una quantità non specificata di gioielli. Durante il colpo ...

Roma. Baby gang rapinava adolescenti : Roma. Baby gang rapinava adolescenti – Denunciati e riconsegnati ai genitori – Era una vera e propria Baby gang quella che aggrediva e rapinava adolescenti nell’area tra piazza del Popolo, villa Borghese e piazzale Flaminio a Roma. Quattro giovanissimi, di età compresa tra i 14 e 16 anni, diventati l’incubo dei loro coetanei, sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese con ...

Roma : Rapina a turisti - un arrestato : Roma – Fermo di indiziato di delitto per un ragazzo egiziano di 18 anni. Sono così giunte ad una svolta le indagini della Polizia di Stato per la Rapina avvenuta venerdì notte a Roma, a Termini, ai danni di 2 turisti statunitensi. L’episodio e’ avvenuto poco dopo la mezzanotte. Tre o quattro persone, tutte dai tratti somatici africani, hanno accerchiato i due turisti. E, con varie minacce, si sono fatti consegnare i portafogli ...

Beatrice Iannozzi - proprietaria del Jackie O' a Roma - rapinata nella sua villa dell'Olgiata : Agguato da incubo nella villa all'Olgiata della proprietaria del Jackie O' di Roma. Lo riporta un articolo pubblicato sul Messaggero.Terrore nella villa della regina delle notti Romane, Beatrice Iannozzi, amica dei vip e proprietaria del leggendario Jackie O', il locale a due passi da via Veneto frequentato dal jetset di mezzo mondo. Il blitz dei banditi armati e incappucciati è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi ...

Roma - rapinato in metro A da quattro donne nomadi : un arresto : stato strattonato, circondato e malmenato da quattro giovani donne di etnia rom che all'interno di un vagone della metropolitana della linea A - tratto tra Termini e Repubblica - lo hanno quindi ...

Roma - rapinato in metro da 4 giovani rom : Roma: rapinato in metro da 4 donne nomadi, 1 arrestata da Polizia E’ stato strattonato, circondato e malmenato da 4 giovani donne di etnia rom che all’interno di un vagone della metropolitana della linea A – tratto tra Termini e Repubblica – lo hanno quindi rapinato del portafogli e poi cercato di scappare. La vittima pero’, senza mai perderle di vista ha chiamato la Polizia e, rimanendo sempre in contatto con gli ...

Roma - rapinatore seriale di prostitute inchiodato dai tatuaggi con i nomi delle due figlie : Andava a rapinare le lucciole con la Mercedes classe A della moglie. E per evitare guai, prima di imboccare la via Ardeatina sganciava la targa. Non è bastata nemmeno questa accortezza a Emerson R., ...

Minaccia negoziante dopo denuncia per rapina. Un arresto a Roma : Roma: uomo incastrato da identikit fornito da titolare negozio Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno denunciato in stato di libertà un Romano di 35 anni. L’uomo è stato riconosciuto come responsabile di una rapina all’interno di un esercizio commerciale. Il colpo è avvenuto lo scorso marzo, in via Guglielmo Ciamarra. Ad incastrarlo, l’identikit fornito ai Carabinieri dalla titolare del negozio. Il ...

Roma : Rapina due bar armato di pistola - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Prenestina hanno arrestato un Rapinatore Romano di 29 anni. L’arresto è stato eseguito insieme al Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante. Il malvivente ha numerosi precedenti alle spalle ed è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di PS. L’uomo ha seminato il panico in due bar, Rapinando l’incasso armato di pistola. A tradirlo e’ stato ...

Roma : Carabinieri arrestano 3 rapinatori in piazza della Repubblica : Roma: uno smartphone e una collana d’oro gli oggetti rubati Roma – Paura questa notte a piazza della Repubblica a Roma. Una coppia di turisti è stata attorniata dai una banda di malviventi. I rapinatori hanno minacciato i malcapitati con un coltello, impossessandosi di un telefonino e di una collana d’oro. In manette sono finiti 3 cittadini algerini, tra i 19 e i 29 anni. Il terzetto è stato arrestato dai Carabinieri del ...

Roma - adescava i gay in chat e dopo notte di sesso li drogava e rapinava : Rapine dopo una notte di sesso sfrenata. Era questa la specializzazione di un 45enne di Roma che, dopo aver adescato in rete gli omosessuali in rete, li invitava a trascorrere quella che sarebbe dovuta essere una piacevole serata insieme.L'ultima efferata rapina è avvenuta la settimana scorsa. M.F. ha identificato la vittima su una chat di incontri e poi ci ha passato la notte. Al risveglio, però, ecco il colpo: l'uomo lo costringe a consegnarli ...

Roma - sesso e droga : così rapinava gli uomini adescati in chat : arrestato : La sua specializzazione era adescare in rete gli omosessuali e, dopo una notte di sesso e droga, rapinarli confidando nell'omertà della vittima, terrorizzata di non rendere noti questi incontri. L'...

Roma : Rapinavano passanti armati di coltello - due arresti : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato due ragazzi Romani, di 26 e 20 anni. Entrambi già noti per i loro precedenti e nullafacenti. Questo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma. I due sono ritenuti responsabili di due rapine, commesse lo scorso 22 febbraio, poco dopo le 22, nel quartiere Aurelio, a breve distanza l’una ...