Roma | Monchi è scatenato | arriva un altro acquisto giallorosso | i dettagli

Roma - il figlio di Cruijff a lezione da Monchi : 'Ho imparato dal migliore' : Jordi Cruijff, figlio di Johan, a lezione da Monchi. Il tecnico del Maccabi ha passato un'intera giornata assieme al direttore sportivo giallorosso al centro tecnico di Trigoria. Tra la cessione di ...

Roma - Monchi scatenato : oggi arriva Pastore. Fatta per Nainggolan all’Inter : oggi arriva PASTORE- Roma scatenata sul mercato, oggi Javier Pastore sarà atteso in città per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Affare totale da 24 milioni. 20 milioni parte fissa, 4 milioni di bonus. Il fantasista sarà atteso nella capitale nel pomeriggio. Nainggolan ALL’INTER Nainggolan all’Inter: affare fatto. Il giocatore ha confermato […] L'articolo Roma, Monchi scatenato: oggi arriva Pastore. Fatta per ...

Roma - Monchi elogia Di Francesco e punta su Schick : “dimostrerà il suo valore” : “Di Francesco mette insieme le caratteristiche che cercavo in un allenatore. È una persona ambiziosa, ma con tranquillità, non in maniera smodata. È un gran lavoratore e credo che abbia trasmesso principalmente la sua credibilità e le sue capacità. Ha saputo valorizzare tutti i calciatori”. Così il ds della Roma, Monchi, sul tecnico Eusebio Di Francesco, fresco di prolungamento di contratto col club giallorosso. Il dirigente ...

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - Nela : "Monchi non è matto - nessun dramma per la Roma" (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:02:00 GMT)

Calciomercato Roma - Monchi : 'Di Francesco l'uomo giusto. Schick dimostrerà il suo valore' : Calciomercato sempre più nel vivo in casa giallorossa, con i lavori tra entrate e uscite che proseguono senza sosta. Radja Nainggolan è a un passo dal trasferirsi all'Inter con Zaniolo e Davide Santon ...

Roma - Monchi : 'Di francesco? Il tecnico ideale' : Parola di Monchi. ' Di Francesco mette insieme le caratteristiche che cercavo in un allenatore. È una persona ambiziosa, ma con tranquillità, non in maniera smodata. È un gran lavoratore e credo che ...

Roma - Monchi si scopre : il Fair play finanziario - gli obiettivi per l’annata ed i suoi migliori acquisti giallorossi : Monchi, ds della Roma, si appresta a vivere un’estate ricca di colpi di scena, dopo la cessione di Nainggolan sono attese altre entrate di spessore Il ds della Roma Monchi è al centro di numerose critiche per la cessione di Nainggolan, che volge verso la conclusione. Monchi però si è detto tranquillo e sostiene di riuscire a sopperire all’assenza del Ninja con nuovi calciatori di spessore, come il neo arrivato Cristante. Intanto, ai ...

Roma : via Alisson - dentro Donnarumma. Raiola l’ha proposto a Monchi : Roma: VIA Alisson- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, la Roma starebbe valutando attentamente il futuro di Alisson. Il portiere brasiliano sarebbe un chiaro obiettivo del Real Madrid, e la società spagnola sarebbe pronta a metter sul piatto della bilancia un’offerta superiore ai 40 miliardi per convincere i capitolini a cedere il suo estremo […] L'articolo Roma: via Alisson, dentro Donnarumma. ...

Calciomercato Roma - altro colpaccio firmato Monchi : nasce una squadra stellare - 11 da sogno per Di Francesco [FOTO] : Calciomercato Roma – Roma scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, Monchi attivissimo e che sta costruendo una squadra veramente stellare ed in grado di lottare per vincere tutto in campionato e Champions League. Negli ultimi giorni sono stati chiusi innesti importanti come il difensore Marcano, il centrocampista Cristante e l’attaccante Kluivert, nelle ultime ore altra mossa importantissima. Monchi ha infatti chiuso la ...

Roma - Eusebio Di Francesco rinnova : è ufficiale/ Contratto fino al 2020 - Monchi : "coltiveremo nostri sogni" : Roma, Eusebio Di Francesco rinnova: è ufficiale. Contratto fino al 30 giugno 2020 per il tecni abruzzese, le parole di James Pallotta e del diesse Monchi(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:34:00 GMT)

Roma - offensiva totale del Real Madrid per Alisson : sul tavolo di Monchi c’è la prima offerta dei blancos : Il Real Madrid ha presentato la prima offerta per Alisson, la Roma però al momento non si schioda dalla prima valutazione di cento milioni “Spero che il mio futuro si conosca prima del Mondiale“. Sono state queste le parole di Alisson rilasciate qualche giorno fa in conferenza stampa, ma purtroppo non tutto è andato come il portiere brasiliano si aspettava. La Coppa del Mondo è cominciata ieri con la vittoria della Russia ...

BIANDA ALLA Roma/ Video - chi è il quinto colpo di calciomercato di Monchi? (ultime notizie) : Il Video su William BIANDA che a breve sarà un nuovo calciatore della ROMA. Si tratta del quinto colpo di calciomercato messo a segno dal ds Monchi in questo mese di giugno(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Calciomercato Roma - Monchi mette a segno un altro grande colpo : nasce una squadra super talentuosa - ecco come cambia l’11 [FOTO] : La Roma è attivissima sul mercato, diverse trattative già chiuse dal club giallorosso mentre altre sono ai dettagli. Per la difesa è arrivato Marcano, lo spagnolo si candida ad essere un titolare della squadra e potrebbe giocarsi il posto con Fazio per far coppia con Manolas, sugli esterni Kolarov e Florenzi. Importanti novità per il centrocampo, dovrebbero andar via infatti sia Strootman che Nainggolan, chiuso il colpo Cristante, l’intenzione è ...

NAINGGOLAN NON SI VENDE/ Caro Monchi - noi Romanisti orfani di Totti abbiamo bisogno del nostro Ninja : Cina o Inter non importa: NAINGGOLAN non si deve VENDEre: E' l'appello di un tifoso romanista a Monchi, Pallotta e Di Francesco perché non mandino via il Ninja(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 18:32:00 GMT)